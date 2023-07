Sabrina Sato estreia no ‘Fantástico’ com quadro que explora a história e a cultura italiana

Sabrina Sato se prepara para estrear no Fantástico, da TV Globo. A apresentadora vai comandar um novo quadro no dominical, em que vai explorar a Itália, país eleito o mais acolhedor do mundo.

Será um verdadeiro passeio pela história e a cultura italiana, mas com um olhar atento para as redes. Posts que viralizaram, influenciadores que conquistam o público com dicas, entre outras curiosidades.

“Nem em meus sonhos mais ousados, pensei que, um dia, faria parte do time Fantástico. É um privilégio, um presente participar de um programa que acompanha os brasileiros todos os domingos, há 50 anos! Estou muito feliz e honrada! Me sentindo Fantástica!”, contou Sabrina ao site do programa.

A apresentadora anunciou a novidade nesta quarta-feira, 12, nas redes sociais, e deixou seus seguidores eufóricos. Em um vídeo, Sabrina mostrou os bastidores arrumando malas, como se fosse viajar. “Embarque Imediato: SABRINA SATO. Destino: FANTÁSTICO”, escreveu ela, na legenda.

“Sabrina é tão maravilhosa. Merece tudo que conquistou”, disse um fã nos comentários do vídeo. “Nem sei pra onde você está indo, mas vai ser fantástico porque você coloca, em tudo que faz, uma energia fantástica. Vai com Deus, sucesso, sucesso e sucesso. Você é a garota fantástico!”, falou outro.

“Linda, carismática, educadíssima. Só quem já esteve perto dela sabe disso. Merece tudo de lindo porque é FANTÁSTICA”, emendou outra seguidora. Orgulhosa da filha, Dona Kika Sato, mãe de Sabrina, também se manifestou: “Você é muito batalhadora! Sinto muito orgulho de você”.

Sabrina Sato assinou contrato com o Grupo Globo em meados de 2022. Desde então, ela apresentou o programa Desapegue Se For Capaz, no GNT. Recentemente, ela deixou o Saia Justa, atração comandada por Astrid Fontenelle, em que fazia parte do time de comentaristas. Ela também integrou o time de jurados do The Masked Singer, reality show musical.