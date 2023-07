Saiba quais novelas entram no catálogo do Globoplay em julho

Para os noveleiros de plantão o início de mês é sempre de expectativa pela lista de telenovelas que serão incluídas no projeto Resgate da plataforma Globoplay, no qual as tramas são disponibilizadas completas. Neste mês, a emissora colocará no ar três novelas antigas e uma minissérie.

A primeira delas chega à plataforma nesta segunda-feira, dia 3 de julho. Trata-se de Coração de Estudante, escrita por Emanuel Jacobina, que teve a sua exibição original na televisão em 2002.

Reexibida recentemente pelo canal Viva, a trama é protagonizada por Adriana Esteves, Fábio Assunção, Helena Ranaldi e Vladimir Brichta. Uma trama rural que se passa na fictícia cidade de Nova Aliança, em Minas Gerais.

No dia 17 será a vez de Bambolê, novela levada ao ar originalmente em 1987, com Cláudio Marzo, Susana Vieira, Myrian Rios, Joana Fomm e Rubens de Falco. A novela, que se passa nos anos 1950, também reprisada recentemente pelo Viva, foi escrita por Daniel Más.

Os atores Mila Moreira e Rubens de Falco na novela 'Bambolê' (1987) Foto: Acervo/TV Globo

Na época, o autor se afastou da função por alguns capítulos, o que prejudicou o andamento da história. O contratempo foi refletido na audiência. No Viva, a novela foi bem aceita, sobretudo pelo fato dela nunca ter sido reprisada no Vale A Pena Ver de Novo e pela presença de grandes atores no elenco.

A terceira novela do mês de julho será A Lua Me Disse, escrita por Miguel Falabella e Maria Carmen Barbosa, produção de 2005. Também nunca reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, a trama traz no elenco nomes como Adriana Esteves, Wagner Moura, Marcos Pasquim, Arlete Salles e Aracy Balabanian.

As atrizes Zezeh Barbosa e Mary Sheila no novela 'A Lua Me Disse' Foto: Márcio de Souza/TV G

Na época, Falabella e Maria Carmen causaram polêmica com as personagens Latoya e Whitney ( interpretadas pelas atrizes Zezeh Barbosa e Mary Sheyla) que negavam ser negras. As cenas foram consideradas por grupos anti racistas como um incentivo ao preconceito.

Além das três novelas, a Globoplay também vai disponibilizar na íntegra neste mês de julho a minissérie Hoje é Dia de Maria, escrita por Luís Alberto de Abreu e Luiz Fernando Carvalho. Em oito capítulos, a trama, exibida em formato de fábulas, foi baseada em contos populares do autor Carlos Alberto Soffredini. No elenco, entre os protagonistas, estão Letícia Sabatella, Rodrigo Santoro, Carolina Oliveira e Osmar Prado.