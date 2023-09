Pouco após anunciar a separação de Lucas Lima, Sandy gravou uma participação especial no Altas Horas nesta terça-feira, 26. O programa, que deve ir ao ar no próximo sábado, 30, contou com a presença do ex-marido da cantora, além de Thiaguinho, Roupa Nova, Xororó e Vitor Kley.

Em uma publicação do Instagram de Thiaguinho, a artista apareceu com um vestido roxo em uma foto ao lado do pai e de Vitor. Lucas estava no mesmo registro, mas ao lado de Thiaguinho e Serginho Groisman. Veja:

Apesar de nenhum detalhe sobre a gravação ter sido confirmado pela Rede Globo – pessoas que estavam presentes disseram que celulares foram proibidos –, integrantes da plateia deram alguns detalhes sobre como teria sido a participação de Sandy e Lucas.

Uma dos internautas que disse estar na plateia contou que a cantora fez apresentações “impecáveis”. Segundo ela, Thiaguinho teria desafinado por se emocionar cantando Me Espera com a artista.

Outras informações foram compartilhadas por fãs-clubes da dupla Sandy e Junior nas redes sociais. Um deles, denominado Eternus, disse que a separação teria sido mencionada durante uma fala de Lucas. Conforme o músico, a decisão teria sido tomada há cerca de um mês.

Os dois teriam aparecido já sem alianças e Lucas, se emocionado durante as gravações. A cantora e o artista ainda iriam cumprir uma agenda juntos pela Europa e teriam cantado a música Areia juntos.

Pessoas que disseram que estavam na plateia durante a gravação do 'Altas Horas' com Sandy e Lucas Lima deram detalhes de como teria sido participação. Foto: Reprodução de story/Instagram/@eternus

Outra pessoa que também estaria na plateia contou, em um comentário no Instagram do fã-clube, que os dois interagiram por diversas vezes, inclusive durante os intervalos, para falar sobre arranjos musicais. Sandy teria até pedido um feedback sobre uma das músicas que cantou. Eles teriam confirmado que se sentem bem e a decisão foi tomada “em paz”.

“Até no momento de se pronunciar eles foram bem leves e disseram que estão bem. Tem dias piores? Tem, mas que pensaram muito e que estão em paz e seguirão sendo amigos e que são melhores amigos e que isso nunca vai acabar entre eles”, escreveu.

Separação

Sandy e Lucas Lima anunciaram a separação após 15 anos de casamento na última segunda-feira, 25. A informação foi compartilhada em uma publicação em conjunto no Instagram.

“Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos”, escreveu o casal.

Segundo eles, “não teve briga, mágoa, traumas”. “A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita”, disseram.