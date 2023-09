SBT retoma gravações do ‘The Noite’ com substituição temporária de Mingau

Nesta segunda-feira, 11, após uma semana de suspensão, o SBT retomou as gravações do programa The Noite com Danilo Gentili.

A retomada contou com a presença da banda Ultraje a Rigor, que se apresentou com uma alteração importante em sua formação: o baixista Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, está afastado devido a um estado grave de saúde e está sendo temporariamente substituído por Andria Busic, músico que integrou o grupo no início dos anos 1990.

Mingau está internado no hospital São Luiz, em São Paulo, lutando para se recuperar de um grave incidente que sofreu recentemente. Ao Estadão, a assessoria de imprensa do programa reiterou que a substituição do músico é temporária. “O Andria vai substituir o Mingau durante a recuperação dele. Se tudo der certo, após a plena recuperação, o Mingau retorna”.

O estado grave de Mingau

No início de setembro, Mingau foi vítima de uma tentativa de assalto enquanto dirigia em Paraty, no Rio de Janeiro. O músico foi baleado na cabeça e encontrado em estado grave. O ataque ocorreu próximo à Praça do Ovo, no bairro Ilha das Cobras, quando criminosos cercaram o veículo de Mingau e efetuaram múltiplos disparos, atingindo-o na cabeça.

Após o incidente, Mingau foi inicialmente atendido no Hospital Municipal Hugo Miranda e, posteriormente, transferido para o Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo, em uma aeronave equipada com UTI fornecida pela empresa Air Jet. Segundo os médicos responsáveis, a bala atingiu o lado esquerdo do cérebro do artista e atravessou o crânio, levando a um tratamento intensivo para controlar a pressão craniana. Mingau permanece sedado e seu estado ainda é considerado grave.

A polícia, que segue investigando o caso, já prendeu um suspeito que estava em posse de uma arma de fogo e grande quantidade de drogas. O delegado Marcelo Russo, responsável pela investigação, informou que a arma apreendida é compatível com o calibre das balas encontradas no local do crime e identificou outras três pessoas como possíveis envolvidas no ataque.

Mingau estava em Paraty a trabalho, gerenciando sua pousada na cidade. O último boletim médico, divulgado pelo Hospital São Luiz, informa que o músico iniciou o processo de redução gradativa da sedação, mas que o seu quadro clínico permanece grave.