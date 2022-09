Scooby-Doo ganha destaque na programação especial do Cartoon Network em outubro

Quando outubro chegar, o mês das bruxas vai trazer também uma programação dedicada a Scooby-Doo e sua turma no Cartoon Network e no serviço de streaming HBO Max. Os fãs de Scooby e Salsicha vão poder curtir filmes da franquia todas as sextas do mês, às 21h, e sábados, às 13h.

Um deles é o crossover com outro cachorro de sucesso do canal, Coragem, o Cão Covarde. Diretamente de Lugar Nenhum: Scooby-Doo encontra Coragem vai ao ar no dia 21 de outubro. No filme, a dupla canina está no rastro de uma gigante cigarra no meio de Lugar Nenhum, Kansas, a erma cidade natal do cãozinho rosa e seus donos, Eustácio e Muriel. Os amigos Fred, Velma, Daphne e Salsicha vão juntar forças com os cães para desvendar esse mistério.

A programação do Scoobtubro, como está sendo chamado o mês especial, ainda traz episódios de Scooby-Doo e Convidados, Os Jovens Titãs em Ação, O Mundo de Greg, Jellystone!, Vilanesco e outros. De segunda a sexta, às 17h e 22h30, sábados, às 17h e 23h, e domingos, às 14h e 23h (alguns horários podem variar).

No Dia das Bruxas (Halloween), 31 de outubro, o canal pago vai apresentar uma maratona de 24 horas com a presença de alguns clássicos como Apenas Um Show e Clarêncio, O Otimista. Já o Cine Cartoon cai contar com os filmes Lego Scooby-Doo! Hollywood Assombrada, Lego Scooby-Doo! O Golpe da Praia e Scooby-Doo e Batman: Os Bravos e Destemidos, exibidos em sequência.

Todas as sextas-feiras o canal exibe no Cine Cartoon os filmes Hotel Transilvânia 2 (7 de outubro), Lego Dc Shazam!, Magia e Monstros (14 de outubro) e Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas (28 de outubro).

'Scooby-Doo e a Espada' é um dos filmes que será exibido na programação especial do Cartoon Network. Foto: Cartoon Network

Outro destaque é o longa Scooby-Doo e a Espada, que será exibido na sexta-feira, 4 de novembro, onde os detetives favoritos do mundo da animação resolverão mistérios na Idade Média. Graças a uma bruxa má e um feitiço que os transporta de volta no tempo, a gangue encontrará o lendário Rei Arthur e seus nobres cavaleiros. Mas eles terão que enfrentar magos que lançam feitiços poderosos e dragões cuspidores de fogo.

Todas as estreias e episódios temáticos estarão disponíveis na HBO Max.

Game assombrado

Outra atração preparada especialmente para o especial Scoobtubro é a chegada de um game amedrontador. Fãs da gangue do mistério podem cair de cabeça em uma aventura arrepiante no jogo Scooby Doo! Funfair Scare, disponível no site oficial do Cartoon Network.