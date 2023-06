Sequência de ‘A Fuga das Galinhas’ ganha data de estreia na Netflix

A Netflix divulgou a data de estreia da sequência de A Fuga das Galinhas, intitulada Chicken Run: Dawn of the Nugget (A Fuga das Galinhas: A Ascensão do Nugget, em tradução livre). A animação chega em 15 de dezembro ao catálogo do streaming.

A data foi revelada no Festival de Animação de Annecy, na França, durante painel da Netflix, onde também foram exibidos 12 minutos do novo filme. A trama da continuação se passa 12 anos após o primeiro longa, em que Ginger e Rocky (vozes de Thandiwe Newton e Zachary Levi) tiveram uma filha, Molly (Bella Ramsey).

De acordo com a sinopse, vivendo em uma ilha que serve de santuário para várias outras aves, os dois voltam à ação quando uma nova fábrica, Happy Land Farms, ameaça sua família e amigos... e quando Molly, faminta por uma aventura para chamar de sua, sai da ilha sem avisar os pais.

A sequência de Fuga das Galinhas (2000) tem direção de Sam Fell e roteiro de Karey Kirkpatrick e John O’Farrell, mesma dupla do filme original. O elenco de vozes em inglês ainda inclui Imelda Staunton e David Bradley.