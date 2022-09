Sheron Menezzes estreia como apresentadora de TV em programa sobre empreendedorismo

Na noite desta quinta, 22, a atriz Sheron Menezzes vai mostrar mais um de seus talentos na tela, desta vez como apresentadora do programa Self-Made Brasil, que estreia no canal Sony. No ar a partir das 22h30, o reality show reúne empresários da gastronomia que sonham em melhorar os seus negócios.

Na atração, Sheron é responsável por conduzir o programa e fazer a ponte entre os participantes e os três jurados: Monique Evelle, empresária, especialista em inovação; Guga Rocha, empreendedor e chef de cozinha; e Fernando Andreazi, cofundador e diretor criativo do Rebu, estúdio de branding, design e criação.

O programa é como um Shark Tank, mas voltado para empresas de gastronomia. Ao final de cada episódio semanal, o vencedor ganhará um passaporte para aceleração do seu produto no mercado e R$ 25 mil para dar o pontapé inicial em seu negócio.

Sheron Menezzes estreia como apresentadora do programa Self-Made Brasil, que tem primeiro episódio apresentado nesta quinta-feira no canal Sony. Foto: Sony

Aprendizado

Se de um lado vemos os participantes aprendendo a aprimorar sua atividade, melhorando receitas, mudando a apresentação de suas marcas e pensando em como alcançar mais pessoas com seu produto, do outro assistimos à primeira experiência de Sheron como apresentadora. “Durante o programa, aprendi que também é preciso investir em minha empresa, no pessoal, em mim, como cabelo, maquiagem, roupa, como sou vista, onde vou, quanto eu pago, quanto ganho. Entendi o que é ser CEO de si mesmo”, conta a atriz.

“A apresentação sempre foi um desejo e tive duas experiências bem de leve. É uma coisa que gosto de fazer e que sei fazer, sem modéstia, e me sinto muito confortável ao realizá-la”, diz ao Estadão.

Sheron assume que passou a aplicar algumas dicas dos jurados em seu dia a dia. “Ao longo dos programas, entendi como é importante mostrar o que quero que as pessoas vejam”, afirma. “Eu preciso alinhar o que mostro e o que quero mostrar para que o outro compre a ideia. É tentar alinhar a expectativa com a realidade”, explica ainda.

Bem no papel

A atriz está muito à vontade no papel de apresentadora, dando a impressão de que sempre foi assim. Ela se diverte, fica nervosa, ansiosa para conhecer os eliminados e também fica muito séria quando é preciso. E come. Afinal de contas, apesar de não ser um programa de culinária, sempre há comida durante as gravações. “Eu era a primeira a provar, nem tomava café da manhã”, brinca.

Sheron celebra o ano repleto de atividades: a série Maldivas, na Netflix, renovada para uma segunda temporada e a estreia da novela Vai na Fé, em que interpreta sua primeira protagonista. “Este ano foi bem próspero e ainda há muita coisa para fazer”, comemora ela.