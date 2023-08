Sidney Sampaio: quem é o ator da Globo e da Record que caiu da janela de prédio no Rio de Janeiro

Sidney Sampaio chamou atenção nos últimos dias após ter caído da janela do quarto em que estava hospedado em um hotel no Rio de Janeiro. Ele sofreu fraturas, mas já recebeu alta do hospital e, segundo sua empresária, teria sofrido “efeitos colaterais de uma medicação para insônia”.

Começou a carreira em 1998 em 'Sandy & Junior Especial', na Globo, passou por 'Malhação' e outros produtos da emissora. Estreou na Record em 2015, em 'Os Dez Mandamentos'. Foto: Munir Chatack / Record TV / Divulgação

Considerado um ator promissor no começo dos anos 2000, ele continuou trabalhando ao longo dos anos, apesar de receber menos holofotes na televisão mais recentemente. Relembre abaixo sua carreira e saiba quem é Sidney Sampaio.

A carreira de Sidney Sampaio na TV

Seu primeiro papel de destaque se deu em Malhação, em 2001, quando viveu o personagem Daniel em duas temporadas - e se envolvia com a personagem de Rafaella Mandelli, Nanda. Antes, havia feito sua estreia compondo o elenco do especial de Sandy e Jr. (que antecedeu a série, da qual não fez parte), e também participado de uma novela do SBT.

Em 2005, voltou à Globo e interpretou diversos personagens em novelas como Alma Gêmea, Páginas da Vida, Sete Pecados, Caras e Bocas, Salve Jorge e Amor à Vida.

Participou também de dois talent shows da emissora. O primeiro foi a Dança dos Famosos, em 2007, quando fez dupla com Carol Nakamura, com quem teria um relacionamento posteriormente.

Sidney Sampaio ao lado de Ana Maria Braga no 'Super Chef Celebridades', em 2013 Foto: TV Globo/Divulgação

O outro foi o Super Chef Celebridades, em 2013. No desafio culinário disputado dentro do programa de Ana Maria Braga, ele se destacou e venceu a final contra Anderson Müller com 82% dos votos.

Ele teve um relacionamento turbulento com Carol Nakamura. O namoro começou em 2007, mas eles se separaram em 2009. No ano seguinte, eles voltaram e, em 2013, ficaram noivos. Mas em 2014, poucos dias antes da festa de casamento, ele anunciou o fim da relação.

Sidney Sampaio na Record

Desde 2016, Sidney Sampaio ficou conhecido por seus trabalhos na Record TV, especialmente em produções bíblicas como Os Dez Mandamentos, A Terra Prometida e Apocalipse, além de Topíssima. Também esteve no elenco do filme Os Dez Mandamentos, uma das maiores bilheterias da história do cinema brasileiro, como Josué.

Um de seus trabalhos mais recentes na TV foi uma participação no humorístico Tô de Graça, do Multishow, em 2021. Além da televisão, Sidney Sampaio também é conhecido por seus trabalhos como modelo e artista de teatro.

O que aconteceu com Sidney Sampaio em queda de janela em hotel

Segundo informações do Balanço Geral, Sampaio chegou ao hotel por volta das 4h da manhã e se hospedou em um quarto no 5.º andar. Às 7h, quebrou a janela do banheiro num local à altura do 1.º andar. Tentou entrar em mais um quarto, mas caiu novamente, desta vez na calçada. O corpo de bombeiros foi acionado e prestou socorros ao ator.

Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, e na sexta-feira, 4 de agosto, e foi diagnosticado com duas fraturas, mas não houve necessidade de cirurgia. As circunstâncias da queda permanecem sob investigação da 13ª DP (Ipanema).

A empresária do ator, Claudia Melo, divulgou nota a respeito do caso: “O ator Sidney Sampaio sofreu de efeitos colaterais [devido a] uma medicação para insônia que culminou nos episódios desta manhã [4 de agosto]. Sidney se encontra bem, no amparo de sua família e de sua empresária Claudia Melo. Quaisquer informações vindas de ‘amigos’ são inverídicas. Em breve, o ator se pronunciará através de suas redes sociais. Agradecemos todas as mensagens de apoio e o carinho que temos recebido.”