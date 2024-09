Silvia Abravanel volta à TV após morte de Silvio Santos e se emociona em discurso; veja vídeo

Silvia Abravanel, uma das filhas de Silvio Santos, voltou às gravações do Sábado Animado, do SBT, pela primeira vez desde a morte do pai. Ela abriu o programa deste sábado, 21, com um discurso emocionado em homenagem ao apresentador.

"Bom dia! Queria agradecer com muito amor no coração o carinho que eu, minhas irmãs, minha mãe, nossos filhos, netos, todos receberam de vocês, do Brasil lindo e maravilhoso, o carinho que têm e mostraram para a gente pelo nosso pai, o esposo da minha mãe, o chefe da minha equipe, das famílias que a gente emprega", começou. Em seguida, Silvia Abravanel continuou: "A gente tem uma grande promessa para vocês, eu e minhas irmãs: a gente vai continuar fielmente, com toda a certeza, esse legado que ele deixou de muito trabalho, honestidade, caráter."

“A gente tem a obrigação, tanto com vocês no SBT, quanto com esse público que ele conquistou ao longo dos 65 anos de televisão. A gente promete para vocês que vai continuar com muito amor, carinho, levando tudo o que puder para vocês, de melhor”, continuou.

Silvia Abravanel falou mais algumas frases em tom de compromisso e exaltação antes de concluir: “Muito obrigado, muita gratidão, agora a gente continua aqui com o nosso Sábado Animado.” Assista à íntegra do vídeo com o discurso da filha do apresentador acima.