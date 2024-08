Silvio Santos ‘não se encontra em estado crítico de saúde’, diz SBT; apresentador segue em hospital

Na quinta-feira, 1.º, a emissora já havia dito que ele estaria na instituição para fazer exames de imagem (não especificados). O apresentador retornou ao hospital menos de duas semanas depois de receber alta após ter ficado internado com H1N1 entre 17 e 20 de julho.

Silvio Santos está afastado da TV há algum tempo. Em 2022, ele ‘passou o bastão’ do Programa Silvio Santos à sua filha, Patricia Abravanel, com quem já vinha dividindo a apresentação. Hoje, Celso Portiolli é o apresentador com mais tempo de tela aos domingos do SBT.