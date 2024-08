Silvio Santos internado: apresentador passa por exames, diz SBT

Silvio Santos, de 93 anos, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ao Estadão, o SBT confirmou a internação na manhã desta sexta-feira, 2, e afirmou que o apresentador “passa por exames”. A assessoria de imprensa da emissora disse também que não há nenhuma “novidade” no quadro de saúde do apresentador em relação a ontem, quinta-feira, 1º, quando Silvio deu entrada na unidade médica.

O apresentador Silvio Santos Foto: SBT

A emissora não especificou a quais exames Silvio está sendo submetido. Anteriormente, a assessoria do SBT afirmou à reportagem que Silvio costuma colher sangue e fazer e raio-x em casa, mas, desta vez, que precisou ir ao hospital para fazer exames de imagem. O Hospital Albert Einstein não tem autorização da família de Silvio Santos para emitir boletins médicos sobre o estado de saúde do apresentador.

Alta recente

Há cerca de duas semanas, o SBT confirmou que Silvio Santos havia sido internado por um quadro de H1N1. A nota foi lida pela apresentadora Michelle Barros, ao vivo. Ele recebeu alta no dia 20 de julho.

“O SBT confirma que nosso amado Silvio Santos está com Influenza A”, disse Michelle, na ocasião. “Ele está sendo medicado e no hospital. A família agradece o carinho que todos estão tendo conosco, e a gente fica aqui na torcida”

O vírus H1N1 pode causar febre, tosse, dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta, coriza, mal-estar e calafrios, entre outros problemas.