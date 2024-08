Eliana manda recado a Silvio Santos no ‘Fantástico’: ‘Volte logo’

Em determinado momento, a apresentadora citou as “coisas lindas” que viveram juntas no SBT. “A gente vem acompanhando algumas notícias do nosso amado e querido Silvio Santos. Eu gostaria muito, em gratidão a tudo que a gente viveu, que a gente pudesse emanar boas energias a ele nesse momento, e que tudo fique bem”.

Mais Silva, então, comentou: “Silvio, não tenho palavras para expressar a minha gratidão por você, pela sua família, por tudo. Estou sempre torcendo por você, mandando energias, você está nas minhas orações”.