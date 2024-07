Silvio Santos melhora, tem alta e deixa o hospital em São Paulo

Desde o fim da semana, a equipe de comunicação oficial do Einstein não comenta o caso e direciona os questionamentos para a assessoria de imprensa do SBT. Já a emissora da família Abravanel não respondeu às tentativas de contato do Estadão. O espaço segue aberto.

Ao longo da tarde deste sábado, 20, contudo, ainda em contato com a reportagem, a assessoria de imprensa do SBT havia negado qualquer mudança no estado do apresentador.