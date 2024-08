Família de Silvio Santos divulga carta aberta em agradecimento após repercussão de morte; leia

O texto fala em “Carinho, respeito e todas as homenagens feitas”. “Da mesma forma com que ele amava vocês, nós também amamos”, continua. Por fim, destaca: “Queremos aqui mandar o nosso abraço e ratificar nossos laços de gratidão com cada um de vocês. Muito, muito obrigado”.

As filhas de Silvio Santos, Patricia, Rebeca, Silvia, Renata, Cinthia e Daniela, além de sua mulher, Iris Abravanel, têm uma ligação íntima com a emissora. Confira abaixo a íntegra da carta divulgado por familiares de Silvio Santos através do SBT: