Silvio Santos: Patrícia Abravanel vai homenagear o pai no programa de domingo; saiba como será

Patrícia Abravanel usou suas redes sociais para contar que a próxima edição do Programa Silvio Santos, que ela comanda desde 2022, será em homenagem ao seu pai, Silvio Santos, que está internado em um hospital de São Paulo. O programa especial de Dia dos Pais vai ao ar no domingo, 11, a partir das 19h.

O programa já foi gravado. No estúdio, um telão homenageou Silvio Santos e a logomarca do programa, que costuma ter um fundo azul, foi personalizada especialmente para o Dia dos Pais.

Além disso, a imagem de um microfone preso em uma gravata, marca registrada do apresentador, foi exibida ao lado de Silvinho, mascote em animação do dono do SBT.

Silvio Santos ao lado da mulher, Iris Abravanel (à direita), e da filha, Patricia Abravanel (à esquerda), em foto publicada no Instagram em 6 de outubro de 2023 Foto: Instagram/@patriciaabravanel

Os apresentadores Ratinho, Raul Gil e Otávio Mesquita participaram da gravação ao lado do cantor Maurício Manieri. Todos os convidados levaram seus filhos para o palco.

Patricia Abravanel com plateia do Programa Silvio Santos, gravado nesta terça-feira, 6. Foto: Reprodução | Instagram @patriciaabravanel

Silvio Santos está internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 1º - em julho ele também foi internado, com H1N1. A assessoria de imprensa do apresentador afirmou que não há novas informações sobre seu estado de saúde. Não há previsão de alta.