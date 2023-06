Sindicato dos diretores aceita acordo e afasta chance de greve em Hollywood

O Directors Guild of America [DGA], sindicato dos diretores de Hollywood, decidiu aceitar a proposta feita pela associação dos produtores, Alliance Of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), encerrando a possibilidade de que a categoria entrasse em greve, assim como os roteiristas. Até o fim do mês, há expectativa de que o sindicato dos atores também tome uma decisão.

Membros do Writers Guild Of America (WGA) em 23 de junho de 2023, durante greve dos roteiristas de Hollywood. Foto: Chris Delmas/AFP

“Nosso novo contrato garante melhoras em salários, participação no streaming global, segurança, diversidade e direitos criativos”, afirmou a presidente do DGA, Lesli Linka Glatter, em comunicado.

Ela ainda destacou que o sindicato dos diretores permanece se solidarizando com outras categorias. “Nós apoiamos os atores que estão em negociações e os roteiristas que permanecem em greve”, disse.

O novo contrato tem duração de três anos, com validade entre 1º de julho de 2023 e 30 de junho de 2026. As negociações formais entre o DGA e a AMPTP vinham desde o último dia 10 de maio.