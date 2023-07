Stênio Garcia é internado com quadro de septicemia

O ator Stenio Garcia está internado no Rio de Janeiro Foto: Reprodução/Instagram @steniogarcia

O ator Stênio Garcia foi internado na noite deste sábado, 1º de julho, em um hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O motivo da internação do ator é um quadro de septicemia, infecção generalizada no sangue causada por bactéria.

Apesar de sentir fortes dores nas pernas e no quadril, o ator está consciente e respira normalmente e espontaneamente. Stenio está sendo tratado com antibióticos e passará por uma bateria de exames.

Recentemente, o nome do ator e de sua mulher, Mari Saade, foram envolvidos em polêmicas em torno de uma harmonização facial realizada por Stênio. O ator mostrou o resultado no programa Fofocalizando, no SBT. O caso abriu uma discussão sobre os limites do procedimento estético.

Confira abaixo a íntegra da nota sobre a internação de Stênio Garcia, divulgada por Saade no Instagram:

“Stênio Garcia foi internado ontem por volta das 16h com fortes dores nas pernas.

Passou por uma bateria de exames e foi diagnosticado com septicemia, é um quadro de infecção com leucócitos muito altos.

Seus sinais vitais estão ótimos, respira normal, sem ajuda de aparelhos, e está em tratamento para eliminar a bactéria.

Ele está sendo medicado, está tomando antibiótico para eliminar a infecção bacteriana.

Sua esposa Mari Saade está no hospital acompanhando ele, e o médico pediu para que ele não receba visitas até a infecção melhorar”.