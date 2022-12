Stephen Greif, ator de ‘The Crown’, morre aos 78 anos

O ator britânico Stephen Greif, da série The Crown, morreu aos 78 anos, segundo um comunicado divulgado por seus representantes nesta segunda-feira, 26.

Dono de uma extensa carreira no teatro e na televisão, ele atuou ainda em séries de televisão, como Blake’s 7, Citizen Smith, além de EastEnders e Doctor Who. No teatro, entre os destaques, está a peça Death of a Salesman, do National Theatre

Em The Crown, ele interpretou Sir Bernard Weatherill, presidente da Câmara, na quarta temporada da série da Netflix sobre a família real britânica.

Stephen Greif começou a carreira no teatro

Nascido em Sawbridgeworth em 1944, Stephen Greif frequentou a Royal Academy of Dramatic Art e tornou-se membro da National Theatre Company. Atuou em inúmeras peças entre os anos 1960 e início dos anos 1970, quando ingressou na TV. Na série Blake’s 7, exibida entre 1978 e 1981, ele foi o comandante espacial Travis.