Streaming: 4 filmes e 4 séries surpreendentes escondidos na Amazon Prime Video

Um caso comum nas plataformas de streaming é ter tanta opção que algumas acabam esquecidas ou com pouca visibilidade. Na Amazon Prime Video não é diferente, mas vamos dar uma mãozinha e destacar algumas produções que podem ser interessantes para o assinante.

Paul Bettany e Sophia Lillis em cena do filme 'Tio Frank' Foto: Amazon Prime





FILMES

Bunny Drop - Surpresas da Vida

Daikichi, um jovem solteiro de 27 anos, retorna para a casa de sua família para acompanhar o funeral de seu avô. Durante a cerimônia, ele descobre que o homem teve uma filha fora do casamento, uma garota de seis anos. Para seu espanto e indignação, o restante da família vê a menina como um problema e pensa em enviá-la para a adoção, mas Daikichi decide assumir a responsabilidade de criá-la.









Jornada da Vida

Dirigido por Philippe Godeau, o filme é protagonizado por Omar Sy, que interpreta um ator de sucesso, Seydou, em viagem à África para divulgar seu novo livro. Ele ainda não sabe, mas tem um fã muito determinado a conhecê-lo, que empreende uma longa viagem, sozinho e escondido da família, para conhecer seu ídolo. Ele éYao (Lionel Louis Basse), um garotinho que fará Seydou se redescobrir e rever valores.





Pastel de Hipoteca de Manzana

Filme mostra a batalha diária de Ângela, que é uma mãe solteira que tem de se desdobrar para sustentar os três filhos. Sua vida fica pior quando lhe dão poucos dias para pagar sua hipoteca. Ela tentará fazer 100 bolos para conseguir o dinheiro, mas terá que aceitar a ajuda da vizinhança.









Tio Frank

Dirigido por Alan Ball, filme se passa no ano de 1973, e começa com uma reunião de família. Todos interagindo, apenas Frank (Paul Bettany) está isolado, em um canto. Quem se aproxima dele e começa a conversar sobre seus objetivos na vida é Beth (Sophia Lillis), sua jovem sobrinha. Tempos mais tarde, a garota parte de sua cidadezinha rumo a Nova York para fazer faculdade, a mesma em que seu tio leciona. Começa assim um período de descobertas.









SÉRIES

Hunters/ A Caçada

Série se passa em 1977 nos Estado Unidos quando os tais caçadores descobrem que há centenas de oficiais de alto escalão nazistas na cidade, e que eles estão conspirando para criar um Quarto Reich. Os caçadores tentam frustrar seus planos e levá-los à justiça e acreditam que Hitler esteja vivo. O personagem principal da história é o jovem Jonah Heidelbaum (Logan Lerman), um órfão criado pela avó Ruth (Jeannie Berlin) em uma casa simples em Nova York. Ela é morta num assalto suspeito e Jonah, agora sozinho no mundo, resolve investigar o caso.









Doc - Uma Nova Vida

Série italiana narra a vida do doutor Fanti (Luca Argentero), que sofre um grave ferimento na cabeça provocando a perda de memória dos seus últimos 12 anos de vida. Doc, como é chamado pelos colegas, está determinado a manter unida sua equipe, que está desmoronando.





Manhãs de Setembro

Cassandra (Liniker) começa a ver as coisas finalmente dando certo em sua vida. Ela consegue alugar um apartamento próprio pela primeira vez, tem um namorado que a ama, Ivaldo, interpretado por Thomás Aquino, além de um trabalho como motogirl no centro de São Paulo. E também está conseguindo realizar o sonho de ser uma artista cover de Vanusa, quando sua vida toma um rumo inesperado: Leide, personagem de Karine Teles, com quem ela teve um envolvimento no passado, aparece com Gersinho (Gustavo Coelho), que ela afirma ser filho de Cassandra.









The Night Manager

Tom Hiddleston é o protagonista da série, na qual vive o ex-soldado britânico Jonathan Pine, que agora trabalha como gerente de um hotel de luxo no Cairo. O momento é tenso, o povo está na rua, é o auge da Primavera Árabe. Nesse momento tenso, Pine recebe um pedido de ajuda de uma hóspede. Suas ações o atraem para o mundo aterrorizante de Richard Roper (Hugh Laurie), conhecido como um homem de negócios, traficante de armas e a pior pessoa do mundo.