Streaming: 5 dicas de séries para quem não aguenta mais o carnaval

Não tem jeito: todo começo de ano no Brasil um dos principais assuntos é o carnaval. Desfiles, blocos, samba, folia e festa. Geralmente o clima carnavalesco contagia até mesmo a seleção musical das playlists e a programação televisiva. Depois de tantos dias imersos no tema, muitos não aguentam mais falar em carnaval.

O Estadão separou uma sugestão de cinco séries que não têm nada a ver com o carnaval para você começar a assistir ainda nesse feriado - e, se tiver tempo, até encerrá-las.

O Paciente (Star+)

Quem está acostumado a assistir o bem-humorado Steve Carell em produções como The Office, Space Force e Agente 86 pode se surpreender com sua atuação neste drama que retrata um psicólogo sequestrado por um paciente serial killer.

O criminoso jura que tem a melhor das intenções: quer melhorar e parar de assassinar pessoas, nem que para isso tenha que manter um profissional em cativeiro. Ao todo, são 10 episódios, com duração entre 25 e 50 minutos. Mesmo com poucos personagens e pouca variação de ambiente, a princípio, flashbacks e acontecimentos fora do cativeiro mantêm a trama movimentada e a atenção do espectador.

O Cangaceiro do Futuro (Netflix)

Para quem busca uma comédia nacional, o ótimo Edmilson Filho interpreta Virguley, um desastrado motoboy que se veste como cangaceiro para ganhar alguns trocados como artista na região da República, no centro de São Paulo (onde, alías, são gravadas algumas das cenas iniciais da produção).

Um dia, porém, ele acaba inesperadamente sendo transportado para o ano de 1927, onde descobre ser um ‘sósia’ de ninguém menos que Virgulino Ferreira da Silva, o famoso cangaceiro Lampião. Ele terá que se virar para tentar se enturmar na nova realidade e também retornar ao seu tempo. Com sete episódios, tendo entre 30 e 40 minutos de duração.

Periféricos (Prime Vídeo)

Chloë Grace Moretz vive a protagonista Flynne Fisher, que trabalha em uma loja de impressões 3D e tem uma mãe doente que vive acamada em casa. O irmão passa boa parte do tempo jogando games online, mas isso pode lhe render algum dinheiro.

É justamente realizando um serviço de jogar em um novo modo de realidade virtual que os dois conseguem algum dinheiro. Mas e se a realidade não for tão virtual como se pensa, mas sim uma ponte entre o presente e o futuro?

A trama complexa e com cenas de ação e tensão tem oito episódios com cerca de uma hora cada um, disponíveis para assistir no Prime Vídeo.

The Last Of Us (HBO Max)

Há quem goste, e quem não ache nada demais, mas o fato é que a série inspirada no game de mesmo nome tem sido uma das mais comentadas do ano até agora. Envolve todos os elementos já conhecidos deste tipo de produção: zumbis, um cenário apocalíptico e distópico, uma pandemia e sobreviventes se virando com o que têm para continuar resistindo. Até o momento, foram lançados cinco episódios - o restante vai surgindo semanalmente, mas dá para correr contra o tempo e ficar com o assunto em dia com os outros fãs antes da quarta-feira de cinzas.

O Rei da TV (Star+)

A história de Silvio Santos, considerado um dos maiores nomes da história da comunicação brasileira, é narrada com base em fatos da própria biografia do apresentador e também em algumas teorias de bastidores do mundo da TV. Para quem não está familiarizado com a vida do Homem do Baú, alguns personagens, como Manoel da Nóbrega, podem não ser reconhecíveis de primeira, mas com certeza nomes como Gugu Liberato e Roque serão facilmente identificados.

Na série, Silvio é interpretado por José Rubens Chachá, em fase mais avançada, e por Mariano Mattos Martins, em sua juventude. São oito episódios, com duração entre 40 minutos e uma hora cada um, no Star+.