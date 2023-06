Streaming: 5 estreias para assistir neste feriado, como ‘Flamin’ Hot’ e ‘Entre estranhos’

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis neste feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira, 8, sexta-feira, 9, sábado, 10, e no domingo, 11 de junho de 2023.

Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Star+, Disney+ e Amazon Prime Vídeo.

Cena de 'Flamin' Hot' Foto: Reprodução de 'Flamin' Hot' (2023)/Searchlight Pictures

Arnold (Netflix)

Série documental com foco na vida de Arnold Schwarzenegger, abordando tanto sua carreira de ator em Hollywood como seu sucesso como fisiculturista e sua entrada no mundo político como governador da Califórnia nos anos 2000. A produção também promete abordar temas espinhosos, como o caso extraconjugal que lhe proporcionou um filho fora do casamento. Arnold estreou na Netflix em 7 de junho de 2023.

Entre Estranhos (Apple TV+)

Em 10 capítulos, a série traz Danny Sullivan (Tom Holland), que foi preso por envolvimento numa troca de tiros no ano de 1979, em Nova York. Momentos de sua vida e de seu obscurso passado surgem à tona numa narrativa criada a partir das perguntas feitas pela investigadora Rya Goodwin (Amanda Seyfried). Entre Estranhos estreia na Apple TV+ em 9 de junho de 2023.

Minha Culpa (Prime Vídeo)

Quando a mãe de Noah (Nicole Wallace) se casa com um milionário, a jovem é obrigada a se mudar para sua nova casa em outra cidade, deixando todos os seus amigos e até o namorado para trás. Chegando lá, conhece Nick (Gabriel Guevara), filho de seu padrasto, que tem um jeito que não lhe agrada. Num enredo envolvendo rachas, lutas e festas da classe alta norte-americana, uma paixão acaba surgindo. Minha Culpa fez sua estreia no Prime Vídeo em 8 de junho de 2023.

Um Ano Inesquecível - Outono (Prime Vídeo) - 9 de junho

Dirigido por Lázaro Ramos, o filme tem foco na vida de Júlia (Gabz), jovem que busca estabilidade no trabalho, e acaba conhecendo João Paulo (Lucas Leto), que quer viver de sua música - ironicamente, algo que Júlia odeia. O filme tem diversas cenas gravadas em cartões postais da cidade de São Paulo, além de participação de cantores como Lulu Santos, Iza e Rael. Um Ano Inesquecível - Outono fez sua estreia no Prime Vídeo em 9 de junho.

Flamin’ Hot: O Sabor que Mudou a História (Star+ e Disney+)

Na onda de filmes sobre o surgimento de marcas icônicas, como Air: A História Por Trás do Logo (Prime Vídeo) e Tetris (Apple TV+), aborda a história de Richard Montañez, idealizador do sabor picante do salgadinho Cheetos, de olho no mercado consumidor hispânico dos Estados Unidos há algumas décadas. Com Eva Longoria e Jesse Garcia no elenco. Estreia em 9 de junho de 2023.