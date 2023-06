Streaming: 5 estreias para assistir neste fim de semana, como ‘Barrabrava’ e ‘O Melhor do Mundo’

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 23, no sábado, 24, e no domingo, 25 de junho de 2023. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Apple TV+, Disney+ e Amazon Prime Vídeo.

Barrabrava (Amazon Prime Vídeo)

Envolta por um clima sombrio, a série argentina retrata o submundo de uma torcida de futebol de um grande clube da Argentina, assim como relações familiares ou criminosas entre alguns de seus integrantes e até qual ponto são capazes de ir em nome da torcida. Estreia no Amazon Prime Vídeo em 23 de junho de 2023.

O Melhor do Mundo (Disney+)

Prem é um gênio da matemática que, aos 12 anos, já cursa o ensino médio nos Estados Unidos. Ao buscar o passado de seu pai, que morreu quando ainda era pequeno, descobre que é filho de um rapper - que começa a aparecer para ele ‘em espírito’ e o incentiva a cantar hip-hop. Estreia em 23 de junho de 2023.

Continua após a publicidade

Sou de Virgem (Amazon Prime Vídeo)

Com uma pegada surreal, a série mostra a vida de Cootie, jovem que mede 4 metros de altura e que, por isso, passou sua infância e a maior parte de sua adolescência isolado em sua casa em Oakland, na Califórnia, nos Estados Unidos. Quando ele decide se aventurar e conhecer pessoalmente o que a vida tem a oferecer, faz amigos e até se apaixona por uma atendente de fast food com quem tentará flertar. Estreia no Amazon Prime Vídeo em 23 de junho de 2023.

Swagger - 2.ª temporada (Apple TV+)

Baseada na vida do astro do basquete norte-americano Kevin Durant, os novos episódios continuam acompanhando Jace Carson (Isaiah Hill), jovem que tem que tomar uma série de decisões num momento crucial de sua vida que podem tanto impulsionar sua carreira quando acabar colocando-o atrás das grades. Nova temporada disponível desde 23 de junho de 2023.

Continua após a publicidade

Ilha da Caveira (Netflix)

A série de aventura em animação começa após um monstro atacar sua embarcação no meio do mar, um grupo de jovens acaba preso em uma ilha repleta por criaturas gigantes. Além de se proteger delas, também terão que tomar cuidado com homens armados com seus interesses no local. Quem se interessar pelo tema também pode assistir Kong: A Ilha da Caveira, filme live-action de 2017, com Brie Larson, Samuel L. Jackson e Tom Hiddleston no elenco, disponível no HBO Max. Estreia na Netflix em 22 de junho de 2023.