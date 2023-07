Streaming: 5 estreias para assistir neste fim de semana, como ‘Bird Box Barcelona’

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 14, no sábado, 15, e no domingo, 16 de julho de 2023. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Apple TV+, Disney+ e Amazon Prime Vídeo.

Bird Box Barcelona (Netflix)

O filme é uma ‘expansão’ do universo de Bird Box, filme que a Netflix lançou em 2018 inspirado no livro de mesmo nome, de John Malerman. Desta vez o foco é no personagem Sebastian, que precisa lutar pela sua sobrevivência na cidade espanhola. Estreia em 14 de julho de 2023 na Netflix.

Xuxa, o Documentário (Globoplay)

Dirigida por Pedro Bial, a série documental retrata a carreira de Xuxa Meneghel, principalmente na fase do sucesso como apresentadora infantil nos anos 1980 e 1990. São abordados seus primeiros passos na TV, sua vida amorosa (que incluiu relacionamentos com nomes como Pelé e Ayrton Senna), suas atuações em filmes dos Trapalhões e a presença de depoimentos de figuras como Boni, Marlene Mattos e Sérgio Mallandro. Histórias curiosas, como a proposta de Michael Jackson para que Xuxa fosse mãe de seus filhos também serão abordadas. Estreia em 13 de julho de 2023 no Globoplay.

A Superfantástica História do Balão (Star+)

Ao estilo do que ocorreu com Friends e Harry Potter, a série documental traz a reunão entre os artistas que integraram o grupo infantil que fez sucesso na TV e com a venda de discos nos anos 1980: Jairzinho (Oliveira), Simony, Mike (Biggs) e Tob (Vimerson Cavanilas). A promessa é de relembrança tanto de bons quanto de maus momentos. Estreia em 12 de julho de 2023 no Star+.

Full Circle (HBO Max)

Dirigida por Steven Soderbergh, a minissérie tem início após um sequestro que envolve personagens de Nova York, nos Estados Unidos, e também na Guiana, na América do Sul, numa trama que envolve dinheiro, suspense e reviravoltas. Estreia em 13 de julho de 2023 no HBO Max.

Quarterback (Netflix)

Ideal para quem tem interesse por futebol americano, a série acompanha o mundo do do esporte com foco em três quarterbacks da NFL durante a temporada de 2022: Kirk Cousins (Minnesota Vikings), Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) e Marcus Mariota (Atlanta Falcons). Estreia em 12 de julho de 2023 na Netflix.