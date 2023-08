Streaming: 5 estreias para assistir neste fim de semana, como ‘Isabella: o Caso Nardoni’

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 18, no sábado, 19, e no domingo, 20 de agosto de 2023. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Apple TV+, Disney+ e Amazon Prime Vídeo.

As Aventuras de José e Durval (Globoplay)

Protagonizada pelos irmãos Felipe e Rodrigo Simas, a série retrata o início da trajetória de Chitãozinho e Xororó, uma das duplas sertanejas de maior sucesso do Brasil, desde a infância, quando se apresentavam como “os Irmãos Lima”, até os primeiros shows com mais público. Estreia em 18 de agosto de 2023 no Globoplay.

Depp v. Heard (Netflix)

O documentário busca se aprofundar no julgamento das acusações entre o ex-casal de atores Johnny Depp e Amber Heard, ao mesmo tempo em que discute a sua repercussão nas redes sociais e a forma como a internet lida com casos judiciais. Estreou em 16 de agosto de 2023 na Netflix.

Cangaço Novo (Amazon Prime Vídeo)

Ubaldo (Allan Souza Lima) trabalha num banco em São Paulo e tem poucas lembranças de sua infância. Sua vida muda totalmente de rumo quando tem contato com o passado, descobrindo que seu pai biológico era cangaceiro, e conhecendo também suas irmãs. Ele se transformará, então, no líder de um grupo de criminosos organizados. Estreia em 18 de agosto de 2023 no Amazon Prime Vídeo.

Quando Frank conheceu Carlitos (Disney+)

Gravado em formato teatral, o musical retrata como teria sido um encontro entre dois ícones da música mundial em Nova York: Frank Sinatra e Carlos Gardel. Cuando Frank Conoció a Carlitos estreia em 18 de agosto de 2023 no Disney+.

Isabella: O Caso Nardoni (Netflix)

Com depoimentos de envolvidos no caso da morte de Isabella Nardoni, que comoveu o Brasil há 15 anos, o documentário busca reconstituir detalhes do crime e da cobertura midiática na ocasião, contando com diversas imagens de arquivo. Estreia em 17 de agosto de 2023 na Netflix.