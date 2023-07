‘The Witcher’: veja detalhes da 3ª temporada e mais estreias da semana em streaming, como Jack Ryan

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 30 de junho, e no sábado, 1º de julho, e no domingo, 2 de julho de 2023. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Star+, Disney+ e Amazon Prime Vídeo.

Jack Ryan - 4.ª temporada (Amazon Prime Vídeo)

A trama de ação que mostra bastidores da atuação da CIA cercada por mortes e corrupção chega à sua última temporada, mostrando a despedida (ao menos por enquanto) de John Krasinski (o Jim, de The Office) de seu personagem mais marcante da carreira. Estreia em 30 de junho.

Sequestro (Apple TV+) - 28 de junho

Um voo de sete horas com destino a Londres é sequestrado, e Idris Elba terá de liderar os passageiros a tentar entender as demandas dos criminosos, além do fato de que cinco dos quase 200 passageiros a bordo simplesmente parecem não existir nos registros da polícia. Estreia no Apple TV+ em 28 de junho de 2023.

The Witcher - 3.ª temporada (Volume 1)

Os fãs da série estrelada por Henry Cavill podem ficar animados: além da nova leva de episódios desta semana, a 2.ª parte da nova temporada será lançada em breve, com a mesma temática mística e sombria que caracteriza a produção, no próximo dia 27 de julho.

Viajando com os Gil - 2.ª Temporada (Amazon Prime Vídeo)

A série documental que acompanha a família que ‘respira’ música brasileira volta com novos episódios, mostrando a turnê de Gilberto Gil e seus filhos e netos pela Europa, incluindo momentos de alegria mas também alguns ‘puxões de orelha’. Estreia em 30 de junho de 2023.

Batman: A Desgraça que Chegou a Gotham (HBO Max) - 28 de junho

O homem-morcego terá que lidar com o sobrenatural quando entidades do passado são evocadas na região de Gotham. A animação chega ao streaming três meses após seu lançamento original, e está disponível no HBO Max a partir de 28 de junho de 2023.