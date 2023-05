Streaming: 5 estreias para assistir no fim de semana, como ‘Amor Platônico’

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 26, sábado, 27, e no domingo, 28 de maio de 2023.

Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Star+, Disney+ e Amazon Prime Vídeo.Fubar (Netflix)

Depois de décadas de serviços prestados à CIA, chega o tão sonhado dia da aposentadoria do agente secreto Luke Brunner (Arnold Schwarzenegger). O descanso não dura muito: ele é recrutado para uma última missão. Ao descobrir quem será sua parceira na empreitada, porém, toma um susto: trata-se de sua filha Emma (Monica Barbaro).

Os dois, que não faziam ideia de que eram ‘colegas’ até então, acabarão descobrindo outras tantas coisas que não conheciam um do outro nesta série de ação com pitadas de humor. Fubar fez sua estreia na Netflix em 25 de maio de 2023.

Amor Platônico (Apple TV+)

Nesta série de comédia, Will (Seth Rogen) e Sylvia (Rose Byrne) foram grandes amigos nos tempos de juventude, mas acabaram se afastando por conta de um desentendimento. Quando a dupla ultrapassa a casa dos 40 anos de idade, acaba se reencontrando, já sem o mesmo pique ou os interesses de antes, mas ainda dispostos a viver novas experiências e dar uma outra chance à amizade. Disponível na Apple TV+ desde 24 de maio de 2023.

Força Bruta (Prime Vídeo)

Don Lee (conhecido por Invasão Zumbi (2016) e Os Eternos (2021), da Marvel) vive o detetive de métodos pouco ortodoxos Ma Suk-Do, que participa das investigações de um foragido da Justiça coreana no Vietnã. Ideal para quem busca um filme de ação com muitas cenas de pancadaria.

Lançado nos cinemas em 2022, Força Bruta fez sua estreia no Prime Vídeo em 24 de maio de 2023.

O Culto Secreto (Star+)

Baseado no livro In The Clearing, de J. P. Pomare, a série de suspense é inspirada num culto que existiu entre as décadas de 1960 e 1980, em Melbourne, na Austrália, chamado “The Family” (“A Família”). O caso veio à tona em 1987 quando a polícia precisou intervir para ajudar algumas crianças, que precisavam usar roupas e cabelos iguais. Disponível para assistir no Star+ desde 24 de maio de 2023.

Tin & Tina (Netflix)

Ainda no clima de suspense da sugestão anterior, o filme espanhol é baseado em curta homônimo lançado em 2013. Tudo começa quando uma mulher sofre um aborto no dia do próprio casamento. Na tentativa de superar o trauma, que faz Lola (Milena Smit) e Adolfo (Jaime Lorente) repensarem inclusive sua fé religiosa, o casal adota os gêmeos Tin (Carlos G. Morollón) e Tina (Anastasia Russo) em um orfanato cristão. Mas a relação das crianças com a religião começa a causar estranheza e suspeitas na família.

Tin & Tina estreia na Netflix em 26 de maio de 2023.

