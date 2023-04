Streaming: 5 estreias para assistir no fim de semana, como ‘Citadel’

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 28, sábado, 29, e no domingo, 30. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Star+, Apple TV+ e Prime Vídeo.

Sweet Tooth - 2ª Temporada (Netflix)

Quem gostou de The Last Of Us provavelmente pode se interessar pela série baseada nas histórias em quadrinhos de Jeff Lemire publicadas entre 2009 e 2013, que se passa num mundo em que bebês ‘híbridos’ de humanos e animais passam a nascer ao mesmo tempo em que uma doença se espalha pelo planeta. Entre cenários apocalípticos e a esperançosa visão de mundo infantil do protagonista, que conhece pessoas boas e más após deixar o parque onde viveu em isolamento até os 10 anos de idade, a série ganha novos episódios, que estrearam em 27 de abril de 2023 na Netflix.

Peter Pan & Wendy (Disney+)

David Lowery dirige a nova adaptação live-action do clássico conto infantil do menino que não queria crescer. Novamente, a jovem Wendy encontra o garoto que a leva para a Terra do Nunca com seus irmãos e a fada Sininho, onde enfrentarão o Capitão Gancho, desta vez vivido por Jude Law. Estreou no Disney+ em 28 de abril de 2023.

Citadel (Amazon Prime Vídeo)

A trama conta a história de Citadel, uma agência de espionagem global e independente que foi derrubada há oito anos por agentes da Manticore, um poderoso sindicato que manipula o mundo das sombras. Os agentes de elite Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) tiveram suas memórias apagadas, até o momento em que Bernard Orlick (Stanley Tucci), ex-colega da Citadel, aparece em busca de ajuda para impedir que a Manticore estabeleça uma nova ordem mundial. Disponível no Amazon Prime Vídeo desde 28 de abril de 2023.

Amor e Morte (HBO Max)

Protagonizada por Elizabeth Olsen (Candy) e Jesse Plemons (Allan), a série mostra um casal de vizinhos que se envolvem em relacionamento extraconjugal numa cidade tranquila. As coisas parecem ter fugido de controle quando o brutal assassinato de Betty, a esposa de Allan, toma conta do noticiário e Candy passa a ser investigada. Estreou em 27 de abril de 2023 no HBO Max.

Império da Luz (Star+)

Protagonizado por Olivia Colman e Michael Ward e com Colin Firth e Toby Jones no elenco, o filme, que estreou no cinema há alguns meses, traz agora ao streaming uma história sobre amizade e momentos de incerteza na vida. Disponível no catálogo do Star+ desde 26 de abril de 2023.