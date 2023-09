Streaming: 5 estreias para assistir no fim de semana, como ‘O Conde’ e ‘Turismo Selvagem’

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 15, no sábado, 16, e no domingo, 17 de agosto de 2023. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Apple TV+, Disney+ e Amazon Prime Vídeo.

O Conde (Netflix)

Todo em preto e branco, o longa de Pablo Larrain traz uma realidade paralela em que o ditador chileno Augusto Pinochet é um vampiro com 250 anos de idade. Após um breve período de lançamento em cinema, estreia na Netflix em 15 de setembro de 2023.

A Outra Garota Negra (Star+)

Nesta série de suspense, Nella é a única negra trabalhando na Wagner Books, até o dia em que Hazel é contratada. As duas se identificam e se dão bem. Pouco depois, ela é promovida para um cargo melhor, ao mesmo tempo em que coisas sinistras e sobrenaturais começam a acontecer em sua vida. Estreou em 13 de setembro de 2023.

Turismo Selvagem (Prime Vídeo)

A série foca na história de amor entre Liv (Jenna Coleman) e Will (Oliver Jackson-Cohen), que está longe de ser saudável e tem mais momentos de agressividade e até de potenciais crimes do que de tranquilidade. Estreia em 15 de setembro de 2023 no Amazon Prime Vídeo.

Ehrengard: A Ninfa do Lago (Netflix)

Num século antigo, na Dinamarca, uma monarca quer que seu filho se case para que o poder do trono não corra o risco de cair nas mãos de seu sobrinho. O jovem não quer se casar, e um ‘mestre da sedução’ é contratado para ajudá-lo - a partir dai´, as coisas não saem como o esperado. Estreia em 14 de setembro de 2023.

The Morning Show - 3.ª Temporada (Apple TV+)

Os 10 episódios da 3.ª temporada da série protagonizada por Jennifer Aniston e Reese Whiterspoon serão disponibilizados semanalmente, com os dois primeiros exibidos no dia do lançamento, 13 de setembro de 2023.

Conforme sinopse fornecida pela plataforma, nos novos episódios “o futuro da rede de TV é questionado e a lealdade de todos é levada ao limite quando um grande empresário da tecnologia se interessa pela emissora UBA. Alianças inesperadas são feitas, verdades secretas são usadas como armas, e todos da equipe são forçados a confrontar seus valores dentro e fora da redação.”