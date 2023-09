Streaming: 5 estreias para assistir neste fim de semana, como ‘One Piece’ e ‘Hora da aventura’

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 25, no sábado, 26, e no domingo, 27 de agosto de 2023. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Apple TV+, Disney+ e Amazon Prime Vídeo.

As Escolhas do Amor (Netflix)

Filme interativo ao estilo de Black Mirror: Bandsnatch, a ideia desta comédia romântica é permitir que o espectador faça as escolhas pela protagonista, com diversos finais disponíveis. Estreia em 31 de agosto de 2023 na Netflix.

One Piece: A Série (Netflix)

A série em live-action é bastante esperada pelos fãs do mangá de sucesso, mas a ideia da Netflix é atrair também potenciais espectadores que nunca tenham ouvido falar na história que envolve piratas expressivos. Estreia em 31 de agosto de 2023 na Netflix.

Hora da Aventura: Fionna & Cake (HBO Max)

As histórias que misturam personagens ora fofinhos, ora medonhos de um mundo mágico que fizeram sucesso em várias temporadas entre 2010 e 2018 ganham um spin-off com novos personagens. Estreia em 31 de agosto de 2023 no HBO Max.

Baila Comigo (Globoplay)

Boa dica para quem gosta de novelas antigas, a plataforma de streaming da Globo disponibiliza os episódios da produção que foi ao ar originalmente em 1981 a partir de 28 de agosto de 2023. A história tem como ponto de partida a vida dos gêmeos Quinzinho e João Victor, gêmeos idênticos que foram criados por famílias diferentes, sem se conhecerem.

Naruto (Netflix)

O anime que fez sucesso nos anos 2000 entra no catálogo da Netflix com oito produções, entre filmes e temporadas de séries, a partir de 1.º de setembro de 2023. São elas Naruto Shippuden 2: Vínculos, Naruto o Filme: A Lenda da Pedra de Gelel, Naruto Shippuden 3: Herdeiros da Vontade de Fogo, Naruto o Filme: Guardiões do Reino da Lua Crescente, Naruto o Filme: O Confronto Ninja no Pais da Neve, Naruto Shippuden 4: A Torre Perdida, Naruto Shippuden 5: A Prisão de Sangue e Naruto Shippuden: A Morte de Naruto!