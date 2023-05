Streaming: 5 estreias para assistir no fim de semana, como ‘Rainha Charlotte’

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana neste sábado, 6, e no domingo, 7 de maio de 2023. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Star+, Disney+ e Amazon Prime Vídeo.

Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton (Netflix)

Aproveitando o clima da coroação do rei Charles III, os fãs de histórias sobre a família real britânica podem se interessar pela minissérie que mostra a história da rainha Charlotte, designada para casar com o rei George antes mesmo de conhecê-lo pessoalmente. No desenrolar da história, altos e baixos entre o casal neste spin-off de Bridgerton. Disponível para assistir na Netflix desde 4 de maio de 2023.

Querida Alice (Amazon Prime Vídeo)

Interpretada por Anna Kendrick, a protagonista Alice vive em um relacionamento possessivo e abusivo. Quando decide viajar acompanhada por duas amigas, o namorado acaba perseguindo-a, verificando seus e-mails e descobrindo onde ela está. A partir daí, o clima de suspense e tensão torna-se ainda maior. Disponível para assistir no Amazon Prime Vídeo desde 5 de maio de 2023.

Planners (Star+)

Malena e Marcos se divorciam, mas a divisão de bens acaba não sendo exatamente justa: ele fica com a lucrativa empresa da família, enquanto ela continua com a casa grande e cheia de gastos. Então, a mulher decide criar sua própria empresa e passa a organizar diversos eventos, como casamentos, festas e funerais - nos quais nem sempre tudo sai como o planejado. A série argentina está disponível no Star+ desde 5 de maio de 2023.

Star Wars Visions - Volume 2 (Disney+)

Ao estilo de séries como Love, Death & Robots e Oats Studios, mas referentes ao universo Star Wars, a ideia é trazer histórias curtas e sem necessariamente conexão entre si, com estilos de animação, temática e até sotaques diferentes. Enquanto a primeira temporada trouxe curtas produzidos por sete estúdios japoneses de anime, a nova leva de episódios foi feita por nove diferentes estúdios de animação espalhados pelo mundo. A 2.ª temporada foi disponibilizada em 4 de maio de 2023.

Nas Profundezas de Um Mar Sem Fim (Netflix)

Lançado em 1999, o longa ganhou destaque na página inicial de diversos usuários da Netflix. No longa, uma mãe vai a uma grande reunião com amigos da juventude, e, num momento de descuido, acaba perdendo um de seus filhos de vista. O drama aborda decisões difíceis, como em qual momento parar de fazer as buscas, e, caso o garoto fosse encontrado, como lidar com um jovem criado por outra família, com outros costumes e que mal se lembra de você?