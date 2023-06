Streaming: 5 estreias para assistir no fim de semana, como ‘The Idol’ e ‘Três Dias que mudaram tudo’

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 2, sábado, 3, e no domingo, 4 de junho de 2023.

Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Star+, Disney+ e Amazon Prime Vídeo.





The Idol (HBO Max) - 4 de junho

Do mesmo criador de Euphoria, Sam Levinson, a série é estrelada pelo cantor The Weeknd. Mostra a vida de luxo e exageros de Jocelyn, interpretada por Lily Rose Depp. Além de Depp, a série tem a cantora Jennie Kim como uma das protagonistas, que interpretará Angel. A trama é focada em um guru de autoajuda, Tedros, que será interpretado por The Weeknd.

Ricos de Amor 2 (Netflix) - 2 de junho

Enquanto o primeiro filme mostrava a história de Teto (Danilo Mesquita), conhecido como ‘príncipe do tomate’ por ser herdeiro de uma grande empresa de alimentos, se passando como um jovem humilde para conquistar o coração da médica Paula (Giovanna Lancelotti), a sequência tem início quando ela se voluntaria para atender pacientes em regiões afastadas da Amazônia.

Diante de alguns problemas e com a possibilidade de a empresa ir à falência, Teto viaja até o Norte do País para tentar emplacar sua cooperativa de tomates por lá, ainda que tenha que enfrentar um fazendeiro influente na região e as idas e vindas de seu relacionamento com Paula. Estreia em 2 de junho de 2023 na Netflix.

Um Ano Inesquecível - Verão (Prime Vídeo) - 2 de junho

Primeiro da série de longas Um Ano Inesquecível, cada um com uma estação diferente, gira em torno de Inha (Lívia Inhudes), que sonha com uma bolsa de estudos para estudar moda em Paris. Quando ela descobre que a estilista Carrie Catherine (Mariana Rios), um dos grandes nomes de sua área, está no Rio de Janeiro - mais especificamente, na Portela - resolve buscar uma vaga para trabalhar na escola de samba para ter contato com a estrela internacional e conseguir uma carta de recomendação. Baseado num conto de Thalita Rebouças. Estreia em 2 de junho de 2023 no Prime Vídeo.

Três Dias Que Mudaram Tudo (Netflix) - 1º de junho

Em pegada semelhante ao que fez Chernobyl, da HBO, a série busca mostrar o contexto e os desdobramentos do acidente real que ocorreu na usina nuclear de Fukushima, no Japão, em decorrência de um terremoto ocorrido em 2011 na região. Com foco nos funcionários do local, a série de oito episódios reflete sobre as visões dos profissionais como heróis ou vilões. Estreia em 1º de junho de 2023 na Netflix.

Magic Mike - A Última Dança (HBO Max) - 2 de junho

Protagonizado por Salma Hayek e Channing Tatum, o filme mais recente da franquia mostra o protagonista Mike Lane, o Magic Mike, trabalhando como garçom em um bar na Flórida, quando viaja para Londres e cruza seu caminho com uma mulher rica e famosa, com quem se envolve. Já exibido nos cinemas, estreia no streaming HBO Max em 2 de junho de 2023.