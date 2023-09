Streaming: 5 estreias para ver no feriado, como ‘B.O.’, ‘Jury Duty’ e ‘Sombras de um crime’

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 8, no sábado, 9, e no domingo, 10 de agosto de 2023. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Apple TV+, Disney+ e Amazon Prime Vídeo.

B.O. (Netflix)

Leandro Hassum protagoniza essa série de comédia que soa como uma tentativa brasileira de ‘Brooklyn 99′. Ele vive o delegado Suzano, que acaba de chegar para um novo trabalho no Rio de Janeiro, lidando com situações inusitadas com seus colegas de trabalho ao mesmo tempo em que tenta combater o crime na cidade. Estreia em 6 de setembro de 2023.

Jury Duty (Prime Vídeo)

Nesta série de comédia, um homem comum, Ronald Gladden (vivido por Alan Barinholtz) é chamado para ser jurado. O que ele não imagina é que se trata de um julgamento falso, em que os outros 11 jurados são atores, numa produção que grava todas as suas reações diante das bizarrices que se desenrolam. Estreia em 8 de setembro de 2023 no Amazon Prime Vídeo.

Depois da Cabana (Netflix)

A minissérie alemã de suspense mostra a história de Lena e sua filha, que conseguem fugir do cativeiro onde estavam sequestradas. Durante as investigações policiais muitas informações parecem confusas e surge a dúvida do que é verdade ou não no relato da criança. Estreia em 7 de setembro de 2023 na Netflix.

Sombras de um Crime (Prime Vídeo)

Philip Marlowe (Liam Neeson) é um detetive particular na Los Angeles de uma década passada. Como é de costume nos filmes do ator, ação e suspense se misturam numa trama cheia de conspirações e nas quais o espectador não sabe em quem confiar. Alguns meses depois de seu lançamento nos cinemas e da disponibilidade para aluguel, o filme chega ao catálogo do Amazon Prime Vídeo em 8 de setembro de 2023 .

Corpo em Chamas (Netflix)

Um corpo carbonizado é encontrado no porta-malas de um carro num reservatório espanhol. A principal suspeita é sua namorada, mas ela acusa o ex-marido - que, por sua vez, acusa o amante dela. Entre momentos de tensão na investigação policial e memórias obscuras do passado que vêm à tona, tenta-se desvendar o crime ao longo da série. Lançamento em 8 de setembro de 2023 na Netflix.