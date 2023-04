Streaming: 8 filmes escondidos na Netflix que são incríveis

A tarefa de encontrar uma produção que valha a pena ficar em casa grudado na telinha não é nada fácil, por vezes, muito chata. Para evitar o estresse, que tal conferir alguns filmes que ficam perdidos em meio a tantas opções, mas que podem surpreender. Vamos começar escolhendo oito filmes que estão escondidos no catálogo da Netflix.





Jaeden Martell e Adrian Greensmith em cena de Metal Lords Foto: Scott Patrick Green / Netflix





O gênero é variado, o que pode ser ainda mais interessante, mas o que vale mesmo é já ter as dicas em mãos, o que pode evitar as horas perdidas com o controle remoto na mão. Por ficarem pouco visíveis para o assinante, as produções não são tão recentes, mas a garantia é que vai proporcionar boa diversão. Confira a seguir.

Filmes escondidos na Netflix:

Estrada sem Lei (2019)

Uma das boas atrações da Netflix, o filme mostra a incrível perseguição feita pelos agentes Frank Hamer (Kevin Costner) e Maney Gault (Woody Harrelson), que saem pelas estradas atrás dos bandidos mais famosos dos Estados Unidos, o casal Bonnie e Clyde. Tranquilos e aposentados, os dois policiais são requisitados para a missão, que exigirá muitos da dupla, em uma aventura por estradas. Direção de John Lee Hancock.









A Fita Cassete (2021)

Beverly é uma garota órfã que vive com sua avó. Um dia, ela encontra uma fita que foi gravada por seus pais quando eles eram jovens. As músicas fazem com que a garota se sinta ligada a eles e ela decide adotar um estilo de vida inspirado nos pais. Com Gemma Brooke Allen, Audrey Hsieh, Olga Petsa.





Já Fui Famoso (2022)

Vince (Ed Skrein) é um ex-astro de boy band que teve seus dias de glória, mas agora luta para ganhar algum dinheiro tocando pelas ruas. Em um desses momentos, acaba esbarrando em uma inesperada segunda chance de sucesso depois de conhecer Stevie (Leo Long), um jovem e talentoso baterista. Com Ed Skrein, Eleanor Matsuura, Leo Long.









Metal Lords (2022)

Cansados de serem os excluídos, Hunter e Kevin fazem uma mudança radical. Os dois decidem formar uma banda de heavy metal para vencer o festival da escola e conquistar a admiração de todos. O plano dos garotos está claro: focar no heavy metal, ganhar a Batalha das Bandas e conquistar a admiração de todos. Com Jaeden Martell, Isis Hainsworth, Adrian Greensmith.









Ninguém Sabe que eu Estou Aqui (2020)

Traumatizado, um ex-cantor mirim se afasta de tudo e todos, até que uma mulher oferece uma oportunidade para ele fazer as pazes com o passado. Mas o que poderia significar uma reviravolta em sua vida, terá um gosto amargo, que o fará refletir sobre o que realmente quer. Com Jorge García, Millaray Lobos, Luis Gnecco.

O Projeto Adam (2022)

Depois de viajar no tempo e ir parar em 2022 sem querer, o piloto de combate Adam Reed se une à sua versão de 12 anos de idade para salvar o futuro. Muita aventura em uma história divertida. Com Ryan Reynolds, Walker Scobell, Mark Ruffalo, Jennifer Garner.





Sementes Podres (2018)

No passado, Wael (Kheiron) foi um menino de rua e sua sobrevivência dependia de pequenos golpes que aplicava nos transeuntes. Monique (Catherine Deneuve) é sua mãe adotiva e certo dia, ela o apresenta a um velho conhecido, que comanda uma organização para adolescentes problemáticos. Será em meio a esses jovens que sua vida tomará novo rumo, assim como de muitos garotos que ele conhecerá.









A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata (2018)

Baseado no livro da americana Mary Ann Shafer, filme é ambientado logo após o fim da Segunda Guerra Mundial e é uma dessas obras que fazem sonhar, com uma história de amor, luta e resistência. Na trama, a jovem escritora Juliet Ashton, interpretada por Lily James, certo dia recebe uma carta de um desconhecido, mas que a faz parar tudo e dar atenção ao pedido do rapaz que lhe escreveu, um fazendeiro da pequena ilha britânica de Guernsey chamado Dawsey Adams (Michael Huisman).