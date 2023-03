Streaming: confira 5 estreias para assistir neste fim de semana

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana neste sábado, 18, e no domingo, 19 de março de 2023. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Star+, Apple TV+ e Prime Vídeo.

A Elefanta do Mágico (Netflix)

Nesta animação, um jovem sofre com o desaparecimento de sua irmã até o dia em que recebe a revelação de uma vidente: para reencontrá-la, ele deve “seguir a elefanta do mágico”. Mesmo sem entender bem o que isso significa, ele fica esperançoso quando vai em um show de mágica e o ilusionista traz o animal ao palco. Para ficar com a elefanta, que ele acredita que o levará à sua irmã, terá de passar por uma série de tarefas “impossíveis” diante da cidade. Estreou na Netflix em 17 de março de 2023.





Turma de 2007 (Amazon Prime Vídeo)

A série australiana mostra o reencontro, 10 anos depois, de um grupo de jovens que estudaram juntas numa escola feminina. Durante a festa, porém, algo inesperado acontece e elas se deparam com o que parece ser o fim do mundo. Além de enfrentar os desafios do apocalipse, também terão que aturar uma a outra e conviver com os conflitos do passado. Lançada em 16 de março no Amazon Prime Vídeo.

O Estrangulador de Boston (Star+)

Quando uma sequência de assassinatos de mulheres começa a tomar conta da capital de Massachusetts, nos Estados Unidos, duas jornalistas passam a acompanhar o desenvolvimento e os erros na investigação sobre o caso. O filme fez sua estreia no Star+ em 17 de março de 2023.





Ted Lasso - 3ª Temporada (Apple TV+)

Os novos episódios da premiada série de humor sobre o mundo do futebol estão disponíveis para assistir desde o último dia 15 de março de 2023. Clique aqui para ler a crítica “Ted Lasso estreia 3ª temporada presa na repetição”.

Cidade de Deus (Netflix)

Já disponível anteriormente em serviços como Globoplay e Paramount+, o clássico do cinema nacional lançado em 2002 que retrata a disputa entre traficantes em uma favela do Rio de Janeiro chegou a concorrer ao Oscar de melhor diretor, melhor edição, melhor fotografia e melhor roteiro adaptado em 2004. Disponível no catálogo da Netflix desde 15 de março de 2023.

Ainda é possível assistir na plataforma a Cidade de Deus - 10 Anos Depois, documentário derivado do longa que mostra os rumos seguidos pelos atores da obra uma década depois.

