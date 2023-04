Streaming: confira 5 estreias para assistir neste fim de semana, como Meu Amigo Lutcha

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana nesta sexta, 7, sábado, 8, e domingo, 9 de abril. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Paramount+ e Prime Vídeo.

Fé Nas Alturas (Prime Vídeo)

Doug White (Dennis Quaid) viaja num avião particular com sua família quando o piloto morre durante o voo. Ele terá que se virar com base no que tem a mãos para sobrevier e conseguir pousar a aeronave. Disponível no Prime Vídeo a partir desta sexta, dia 7.

Meu Amigo Lutcha (Netflix)

Quando o garoto Alex encontra o Chupacabra durante uma viagem ao México, acaba tendo que se envolver em aventuras para salvar a fofa criatura ao lado de seus amigos. Estreou na Netflix na quinta, dia 6.

A Very English Scandal (Paramount+)

Hugh Grant interpreta Jeremy Thorpe, acusado de conspirar para o assassinato de um homem que foi seu ex-amante no fim da década de 1970. A trama é inspirada em um caso real, considerado o primeiro julgamento de um político britânico por tentativa de homicídio no Reino Unido. Lançado pela BBC em 2018, a série chegou ao streaming brasileiro na quinta, dia 6.

O Mundo x Boris Becker (Apple TV+)

Dividido em duas partes, o documentário foca na vida de Boris Becker, alemão que chamou atenção do mundo do tênis nos anos 1980 e 1990, quando venceu Wimbledon aos 17 anos e chegou a se tornar número 1 do ranking mundial e campeão olímpico. Além do aspecto profissional, a produção aborda as polêmicas envolvendo a vida pessoal do tenista. Disponível a partir desta sexta, dia 7.

Treta (Netflix)

A série que trata sobre impulsos e vingança tem início quando um empreiteiro falido e uma empresária acabam se desentendendo no trânsito. Com Steven Yeun e Ali Wong. Estreou na quinta-feira, dia 6.