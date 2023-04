Streaming: confira 5 estreias para assistir no mês de abril

Diversos filmes e séries fazem sua estreia no streaming no mês de abril de 2023. Confira abaixo alguns dos destaques de serviços como Paramount+, Star+, AppleTV+, Mubi e Prime Vídeo.

Mike Judge’s Beavis And Butt-Head (Paramount+)

Continuação da dupla besteirol que fez sucesso nos anos 1990, a série animada ganha dois episódios da nova leva em 21 de abril, com um novo a cada semana posteriormente. Recomendado especialmente para quem já gostava dos personagens.

Michelangelo Antonioni (Mubi)

O mês de abril trará boas oportunidades para quem quer conhecer mais sobre o trabalho do diretor italiano. No dia 6 serão incluídas no catálogo do Mubi três de suas obras: O Grito, A Dama Sem Camélias e A Noite. No dia 13, Retalhos da Vida, e no dia 20, Os Vencidos.

Amém: Perguntando Ao Papa (Star+)

O documentário de 1h22 mostra a viagem de 10 jovens de diferentes origens pelo mundo que vão à Itália para uma conversa sobre as preocupações de sua geração, mas apenas chegando lá descobrem que o debate contará com um convidado especial: o Papa Francisco. A produção traz a visão da igreja católica sobre questões como imigração e sexualidade. Estreia em 5 de abril de 2023.

Grease: Rise of the Pink Ladies (Paramount+)

Os dois episódios inaugurais serão lançados em 7 de abril. Posteriormente, será liberado um novo por semana. Série para quem gosta do estilo de produções musicais escolares ambientadas nos Estados Unidos do meio do século passado, se passando em 1954, anos antes do Grease original.

Depois da Festa (Apple TV+)

Com estreia prevista para 28 de abril, a série envolve humor e mistério com a busca de pistas sobre um assassinato ocorrido durante um casamento. Cada um dos episódios traz um relato sobre o dia do crime através da visão de um personagem distinto.