Streaming: confira 5 estreias que compensam ficar em casa no fim de semana

Fim de semana chegou, ainda com tempo um tanto instável, chove, não chove, e aí que a decisão de estar em casa traz junto a velha luta por atrações que sejam legais para ver no streaming. Mas o começo de ano trouxe algumas atrações interessantes, que valem sim pegar o controle e remoto, pipoca, se gostar, e grudar os olhos na telinha para conferir séries e filmes.





Leia também Streaming em janeiro: Veja o que chega ao Disney+, HBO Max, Star+ e outras plataformas

Cena do filme Bem-Vinda a Quixeramobim





Para dar uma mãozinha nessa busca, selecionamos produções que são recentes nos catálogos de streaming e que podem agradar a diversos gostos. Escolha uma, ou mais, e divirta-se!

Caleidoscópio - Netflix

Série recheada de tensão mostra o mirabolante roubo a um cofre cercado de segurança extrema, mas que um ladrão magistral e sua equipe querem retirar dele os 7 bilhões de dólares guardados. Mas, para o plano dar certo, eles terão de lidar com traições, ganâncias e muitas outras ameaças. Além de tudo isso, os oito episódios são determinados por uma cor e podem ser vistos na ordem que o público escolher. Mas atenção, o episódio Branco tem de ser o último, essa é o esquema.









Bem-vinda a Quixeramobim - Globoplay

Aimée é uma influencer milionária que tem todos os bens da família bloqueados, exceto uma fazenda no interior do Ceará que herdou de seu avô. Ela parte para o sertão na tentativa de vender a propriedade, mas com vergonha da nova realidade inventa que irá tirar um “período sabático”, por um ano. Assim, terá que lidar com sua nova vida e sustentar a mentira nas redes sociais. Com Monique Alfradique, Max Petterson, Edimilson Filho, Chandelly Braz, Rossicleia.





Continua após a publicidade





O Pálido Olho Azul - Netflix

Em 1830, um detetive meio cansado da vida é contratado para investigar, com muita discrição, o terrível assassinato de um dos cadetes da Academia Militar de West Point. No entanto, o código de silêncio dos cadetes se mostra um obstáculo incontornável para a investigação, fazendo com que o detetive peça a ajuda de um dos alunos da academia: um jovem que entraria para a história como Edgar Allan Poe. Com Christian Bale, Harry Melling, Gillian Anderson. Direção de Scott Cooper.









Se Estas Paredes Cantassem - Disney+

Continua após a publicidade

Por mais de 90 anos, Abbey Road foi o centro da indústria musical. Nesse filme pessoal, repleto de lembranças, Mary McCartney nos leva para uma viagem de nove décadas para ver e vivenciar a magia criativa que tornou o Abbey Road Studios o mais famoso e de vida mais longa do mundo. Da música clássica ao pop, de trilhas sonoras ao hip-hop, Se Estas Paredes Cantassem explora a amplitude, a diversidade e a engenhosidade do Abbey Road. As entrevistas mostram que grandes artistas, produtores, compositores e apaixonados engenheiros e funcionários do Abbey Road conviveram e encontraram sua linguagem musical, e a abundância dos materiais de arquivo e as sessões de gravação dão acesso exclusivo aos renomados estúdios.









O Repatriado - Disney+

Leonel (Ricardo Abarca) cresce nos Estados Unidos, acreditando que Roberto (Alberto Lomnitz) é seu pai biológico e, embora não tenha certeza de suas origens e não fale espanhol, vive tendo pesadelos que envolvem a fronteira mexicana e uma mulher de quem não consegue se lembrar. Entretanto, ele não se questiona: sua vida é boa, ele tem um excelente relacionamento com seus pais, uma namorada, amizades e um futuro mais que promissor no boxe. O que ele não sabe é que isto está prestes a mudar radicalmente por uma traição.





Continua após a publicidade





Bônus: essa é de dezembro, mas vale a pena

O Recruta - Netflix

Noah Centineo é o protagonista dessa série, que estreou faz pouco tempo. Na trama, o ator é Owen Hendricks, um recém-contratado pela CIA. Ele é um jovem advogado que se envolve em um mundo de espionagem internacional quando uma ex-colaboradora ameaça expor os segredos da agência. Do começo ao fim, Owen terá de lidar com situações extremas, usar seu poder de argumentação e tentar sair vivo das maiores enrascadas.





Continua após a publicidade