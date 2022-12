Streaming: confira as 10 séries que fizeram mais barulho em 2022

Séries não faltaram no catálogo das principais plataformas de streaming, como Netflix, Prime Vídeo, Star+, Disney+, Paramount+, Apple TV+ e Globoplay ao longo de 2022. O Estadão selecionou 10 que, independente da qualidade ou de gosto, causaram grande repercussão no mercado durante o ano. Confira abaixo.

Sandman (Netflix)

Baseada na história de quadrinhos mensal da DC Comics criada nos anos 1980, a série se tornou um fenômeno pop e aumentou a popularidade de seu criador, Neil Gaiman, entre os fãs do estilo no Brasil. A expectativa era alta, já que se tratava de uma das únicas grandes propriedades da empresa que ainda não tinha chegado às telas - quando chegou, cumpriu o que prometeu.

O protagonista é a entidade chamada Sonho, um dos sete irmãos da família conhecida como Perpétuos, entidades que regem o universo. Apesar do ar sombrio e sobrenatural, no fundo, é uma história que trata sobre humanidade. Isso, somado aos efeitos especiais, parece ter agradado ao público. Uma 2.ª temporada já foi confirmada.

Disponível para assistir na Netflix.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder (Prime Vídeo)

Uma das grandes apostas do Prime Vídeo no ano, a série começou com certa desconfiança dos fãs, afinal, a franquia Senhor dos Anéis, baseada nos livros de J.R.R. Tolkien, já conseguiu uma trilogia de sucesso e digna de Oscars, mas uma nova história inspirada na obra poderia ser um tiro incerto.

A maior preocupação era que os criadores, Patrick McKay e John D. Payne, sem nenhum crédito em seu nome, trabalhariam a partir de fragmentos sobre a Segunda Era da Terra-Média, sem ter uma obra em que se basear. Fãs do gênero fantasia escaldados pelas últimas temporadas de Game of Thrones ficaram desconfiados.

As primeiras imagens não chegaram a empolgar. Mas os últimos trailers colocaram a expectativa lá em cima, especialmente com a divulgação do valor de US$ 60 milhões gastos por episódio. Dever cumprido, tornou-se uma das séries do ano.

Disponível para assistir no Prime Vídeo.

A Casa do Dragão (HBO Max)

Assim como o exemplo anterior, a série juntou a expectativa de continuar o legado de uma produção com grande base de fãs, Game of Thrones, com a entrega de uma história de fantasia de boa qualidade. A Casa do Dragão se passa cerca de 200 anos antes de GoT, ou seja, é uma prequela. Mas não é necessário ter assistido uma para ver a outra.

George R.R. Martin, criador dos livros que deram origem ao universo da trama, disse estar mais envolvido com a nova série do que esteve nas últimas temporadas de Game of Thrones, que frustraram muitos fãs pelas altas expectativas.

Continua após a publicidade

A segunda temporada já foi confirmada. Pelo que promete o showrunner Ryan Condall, a ideia é que tenha muita ação e espetáculo, já que a inicial serviu mais para familiarizar os personagens com o público.

A série está disponível para assistir no HBO Max e uma segunda temporada vem por aí.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis (Disney+)

A série causou repercussão por conta dos efeitos visuais, alvos de muitas críticas nas redes sociais e na imprensa desde a divulgação dos primeiros trechos. Também chamou atenção pelas críticas feitas pelos autodenominados ‘verdadeiros fãs da Marvel’ que se incomodavam com a história da advogada inteligente que ganhava poderes semelhantes ao do clássico ‘verdão’ dos quadrinhos. As críticas ao machismo também estão presentes na trama.

“É tão engraçado que, se há uma crítica sobre como as mulheres são tratadas, os homens levam isso para o lado pessoal... Para mim, isso só indica que eles não entendem. Não compreendem do que estamos falando. Não entendem qual é o problema real. Estão novamente voltando-se para si mesmos e fazendo com que se trate de seus sentimentos feridos. Não tem novidade aí”, refletiu Tatiana Maslany, que interpreta Jennifer Walters, a Mulher-Hulk, em entrevista ao Estadão.

Apesar de sites como o Rotten Tomatoes terem uma avaliação negativa da série, com notas baixas dadas pelos usuários, há quem diga que Mulher-Hulk é uma das coisas mais divertidas e espertas do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) dos últimos tempos.

Continua após a publicidade

Para tirar suas próprias conclusões, a série está disponível no Disney+.

Dahmer: Um Canibal Americano (Netflix)

Recentemente, Evan Peters, protagonista da série que retrata um serial killer real que viveu nos Estados Unidos há algumas décadas, revelou que pretende parar de interpretar personagens cruéis por algum tempo.

Não é para menos: as cenas fortes que incluem assassinatos, tentativas de homicídios, sequestro e cárcere privado são bem feitas e difíceis de assistir para olhares mais sensíveis. Quando se usa o artifício do “baseado em fatos reais”, então, a série causa pesadelos - literalmente. Com a repercussão e o sucesso da trama, parentes das vítimas de Dahmer alegaram ter problemas para dormir e traumas voltando à tona por conta da série. O próprio pai do criminoso ameaçou processar a Netflix. É lá que a série segue disponível para assistir.

Wandinha (Netflix)

Continua após a publicidade

No apagar das luzes de 2022 (estreou em 23 de novembro), ainda houve tempo para as novas gerações terem contato com a clássica Família Addams. Na história, a protagonista Wandinha, que alçou a atriz Jenna Ortega ao status de popstar durante a CCXP realizada em São Paulo, apresenta mau comportamento na escola repetidas vezes e é enviada para Nunca Mais, uma instituição que conta com lobisomens, sereias, entre outros seres não tão humanos.

Mortícia, Gomez, Feioso, Tropeço e Tio Chico são apenas coadjuvantes, mas dão o ar da graça - especialmente o último. A trama gira em torno de um monstro misterioso e uma série de ataques e assassinatos que ocorrem na região, com Wandinha encarnando uma espécie de Sherlock Holmes para desvendá-los, numa trama que deixa o espectador sem saber exatamente em quem confiar ou não. Vale o passatempo.

Wandinha está disponível para assistir na Netflix.

Maldivas (Netflix)

Neste caso, o barulho foi mais restrito às redes sociais, especialmente por juntar nomes queridinhos do público mais jovem como Manu Gavassi e Bruna Marquezine, esta última fazendo sua estreia na plataforma de streaming.

A história conta com mulheres ricas, mas que têm problemas comuns, em meio a um humor sarcástico e a uma série de mistérios na investigação de um assassinato ocorrido num condomínio. O resultado, porém, não foi tão empolgante, e a série terá somente a primeira temporada.

Continua após a publicidade

Maldivas está disponível para assistir na Netflix.

The Crown (Netflix)

A 5.ª temporada da série sobre a realeza britânica foi lançada dois meses após a morte da rainha Elizabeth II, aos 96 anos. A perda da monarca mais longeva da história do Reino Unido despertou ainda mais o interesse sobra as histórias de bastidores envolvendo sua família.

O foco é na história do príncipe Charles e da princesa Diana, morta em acidente de carro em 1997 - o casal é bem interpretado pelos atores Dominic West e Elizabeth Debicki. Vale destacar, ainda, na mesma plataforma, o lançamento do documentário Harry & Meghan, que expõe algumas feridas entre os familiares.

The Crown está disponível para assistir na Netflix.

Continua após a publicidade

Stranger Things (Netflix)

Stranger Things se tornou um fenômeno, isso é indiscutível. O simples lançamento de novos capítulos já causa barulho suficiente para ser considerado um sucesso. Em 2022, bateu o recorde que até então era de La Casa de Papel, com 287 milhões de horas assistidas da primeira leva de episódios da 4.ª temporada no primeiro fim de semana no ar. Até quem não acompanha a trama acaba conhecendo um pouco da história e dos personagens por conta de memes e comentários.

Stranger Things faz parte do catálogo da Netflix.

Heartstopper (Netflix)

Com altíssimo índice de aprovação no Rotten Tomatoes e figurando entre os destaques da Netflix por algum tempo após seu lançamento, a série bombou em redes sociais como Twitter e TikTok.

Baseada na obras escrita por Alice Oseman, que se identifica como não-binária e que começou a carreira escrevendo no Tumblr, a história traz os clássico conflitos entre dois adolescentes descobrindo o primeiro amor, somado a descobertas da sexualidade e temática LGBT contribuíram para o sucesso.

Continua após a publicidade

É possível assistir Heartstopper na Netflix.