Streaming: confira séries e filmes que estreiam neste fim de semana como ‘007: Road To A Million’

Mais um fim de semana está chegando e, com ele, algumas novidades de filmes e séries nas principais plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay, Apple TV+, Disney+, Star+ e HBO Max.

Um dos destaques é o game show 007: Road To A Million, inspirado nas histórias de James Bond, que tem o ator Brian Cox como apresentador. O jogo estreia nesta sexta-feira, 10, no Amazon Prime Video. Confira este e outros destaques abaixo.

Brian Cox é o apresentador do game show '007: Road To A Million', inspirado no universo do agente secreto britânico. Foto: Jemma Cox/Amazon Prime Video

007: Road To A Million (Prime Vídeo) - 10 de novembro

A ideia do reality show é trazer pessoas comuns de variados países, meios sociais e estilos de vida para disputar uma aventura com desafios inspirados nas histórias do agente secreto James Bond. Detalhe: a dupla vencedora receberá o prêmio de 1 milhão de libras.

O Assassino (Netflix) - 10 de novembro

Dirigido por David Fincher, o filme estrelado por Michael Fassbender mostra os bastidores da vida de um assassino profissional, incluindo momentos de ação e outros nos quais tenta passar despercebido pela sociedade. Estreia em 10 de novembro de 2023.

For All Mankind - 4.ª Temporada (Apple TV+) - 10 de novembro

Os novos episódios se passam oito anos após o fim da 3.ª temporada da série que retrata a vida em Marte por um programa espacial, incluindo o tenso relacionamento entre moradores do planeta.

DNA do Crime (Netflix) - 14 de novembro

Com Maeve Jinkings e Rômulo Braga no elenco e dirigida por Heitor Dhalia, a série aborda o trabalho de agentes da Polícia Federal que investigam uma quadrilha que rouba bancos e o crime organizado na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Estreia em 14 de novembro de 2023.