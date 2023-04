Streaming: de ‘Barry’ a ‘Tá Tudo Certo’, confira 5 estreias para assistir no fim de semana

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana nesta sexta, 14, sábado, 15, e domingo, 16. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Disney+ e Prime Vídeo.

Tá Tudo Certo (Disney+)

Série nacional, traz um romance embalado pela história de dois jovens artistas que buscam seu espaço no disputado mundo das gravadoras. O elenco é recheado de nomes conhecidos da música brasileira, incluindo os protagonistas, Ana Caetano, do Anavitória, e Pedro Calais, do Lagum, assim como Toni Garrido, Vitão, entre outros. Estreou no Disney+ em 12 de abril de 2023.

Procurados - EUA: O Atentado à Maratona de Boston (Netflix)

Dividido em três episódios, o documentário aborda os bastidores das investigações do atentado ocorrido no Estado de Massachussetts, nos Estados Unidos, há 10 anos. Lançado em 12 de abril de 2023 na Netflix.

Quem se interessar pelo tema também pode conferir o filme ficcional O Dia do Atentado, lançado em 2016 e estrelado por Mark Wahlberg.

Barry - 4ª temporada (HBO Max)

A nova temporada da série de comédia que mostra um assassino profissional tentando trocar sua vida sanguinária pelos palcos do teatro estreia no próximo domingo, 16 de abril. Ou seja, ainda há tempo para quem não assistiu maratonar as três primeiras levas de episódios.

Seven Kings Must Die (Netflix)

Sequência da série britânica The Last Kingdom, que teve cinco temporadas e começou na BBC para depois passar à Netflix, é uma boa pedida para quem gosta de produções com pegada medieval.

Fortaleza: O Olhar da Sniper (Amazon Prime Vídeo)

Lançado há cerca de um ano, o thriller de ação traz Bruce Willis na sequência do longa de 2021, A Fortaleza. Estreia no catálogo do Prime Vídeo nesta sexta, 14.