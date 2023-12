Streaming em dezembro: ‘Berlim’, ‘Fuga das Galinhas 2′, ‘BTS Monuments’ e mais estreias no mês

As estreias deste mês de dezembro de 2023 contam com diversos filmes e séries em plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Vídeo, Globoplay, Apple TV+, Disney+, Star+ e HBO Max.

Cena de 'Berlim' Foto: Reprodução de 'Berlim' (2023)/Netflix

Entre os destaques, a série Berlim (Netflix, 29/12), spin-off do mesmo universo de La Casa de Papel, o filme Fuga das Galinhas 2 (Netflix, 8/12), sequência do clássico da animação em stop-motion, 23 anos depois, e, para os fãs de k-pop, o documentário BTS Monuments: Beyond The Star (Disney+, 20/12).

Destaque também para a produção nacional A História Delas (Star+, 6/12) mostra a história de uma mulher que, após uma investigação da polícia federal, consegue evitar ir para um presídio, desde que fique no único domicílio que tem em seu nome, a casa de uma ex-empregada na periferia do Rio de Janeiro. A partir daí, conflitos sociais e relações femininas são abordados. Com Letícia Spiller e Cris Vianna.

Estreias do streaming no mês de dezembro de 2023

Confira alguns dos destaques abaixo, em ordem de lançamento.

Betinho: No Fio da Navalha (Globoplay) - 1.º de dezembro

A Batalha do Natal (Amazon Prime Vídeo - 1.º de dezembro

Saltburn (Amazon Prime Vídeo) - 1.º de dezembro

Sweet Home - 2.ª Temporada (Netflix) - 1.º de dezembro

Indiana Jones e a Relíquia do Destino (Disney+) - 1.º de dezembro

A História Delas (Star+) - 6 de dezembro

Diário de Um Banana no Natal: A Casa dos Horrores (Disney+) - 8 de dezembro

Leave The World Behind (Netflix) - 8 de dezembro

Fuga das Galinhas 2: A Ameaça dos Nuggets (Netflix) - 15 de dezembro

The Family Plan (Apple TV+) - 15 de dezembro

BTS Monuments: Beyond The Star (Disney+) - 20 de dezembro

Percy Jackson e Os Olimpianos (Disney+) - 20 de dezembro

What If - 2.ª Temporada (Disney+) - 22 de dezembro

A Concierge Pokémon (Netflix) - 28 de dezembro

Berlim (Netflix) - 29 de dezembro