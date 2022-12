Streaming em dezembro: Dicas do que assistir no Disney+, HBO Max, Star+ e outros

Neste mês de dezembro os serviços de streaming apostaram em diversos lançamentos de séries, filmes e documentários, como Filho da Mãe, um documentário que vai mostra os bastidores da último espetáculo em turnê pelo Brasil do humorista Paulo Gustavo. Incluindo também conteúdo especial de Natal, como o filme Something From Tiffany’s, além do reality show LOL: Se Rir, Já Era!, com apresentação dos humoristas Gkay e Tom Cavalcante. Confira a seguir as principais estreias nas plataformas.





Will Smith em cena do filme 'Emancipation' Foto: AP





Gossip Girl 2° Temporada - 01/12 - HBO Max

Oito anos após as aventuras da sociedade do Upper East Side, uma nova geração de estudantes de um colégio particular de Nova York passa a ser o alvo do site de fofocas. No reboot, novos personagens são introduzidos, novas amizades e rivalidades surgem, além de diversos segredos revelados por meio de uma nova Gossip Girl.





Aftersun - 01/12 - Mubi

A história gira em torno de Sophie, uma jovem que reflete sobre a alegria e a melancolia das férias que tirou com seu pai vinte anos antes. Memórias reais e imaginárias preenchem as lacunas enquanto a personagem tenta reconciliar o pai que conheceu com o homem que desconhecia. Nesta terça-feira, 29, acontece a pré-estreia especial do filme no Espaço Itaú Augusta, às 20h30. Os ingressos já estão à venda. A produção chega aos cinemas dia 1° de dezembro, e estará disponível no serviço de streaming da Mubi em 2023.









LOL: Se Rir, Já Era! 2° Temporada - 02/12 - Amazon Prime Video

Dez comediantes se enfrentam em uma série de jogos inusitados com o objetivo de fazer o adversário rir, e aquele que não conseguir segurar o riso será eliminado da competição. Gkay e Tom Cavalcante irão apresentar o reality show que contará com diversos convidados, como Brunna Braga, Carol Zocolli, Eddy Junior, Fábio Rabin, Gigante Léo, Grace Gianoukas, Lindsay Paulino, Marianna Armellini, Mathy Lemos e Rafael Infante.









A Última Chance - 02/12 - Star+

A série acompanha, Candela, uma jovem que trabalha em uma empresa de logística enquanto sonha em ser cantora. Em uma noite, sua vida muda quando um executivo de uma gravadora internacional a ouve cantando em um bar. Na mesma noite, a personagem se reúne com Diego, um colega de escola que está lutando para se tornar um boxeador profissional.

O Diário de Um Banana: As Regras do Rodrick - 02/12 - Disney+

No filme, Greg Heffley assume um de seus maiores desafios: sobreviver a um fim de semana sozinho com seu irmão, Rodrick, e cumprir sua enorme lista de regras.





His Dark Materials 3° Temporada - 05/12 - HBO Max

Inspirada na franquia de livros ‘Fronteiras do Universo’, de Philip Pullman, a série conta a história de Lyra Belacqua, uma órfã que foi criada na universidade de Oxford por professores e reitores do local. No universo em que vivem, as almas dos seres humanos estão conectadas a animais, os “daemons”. Durante sua busca por um amigo sequestrado, a personagem descobre um segredo sinistro envolvendo crianças desaparecidas.









Só amor e Mil Canções - 08/12 - Disney+

Em comemoração aos dez anos da estreia da série infantil Violetta, o especial será um reencontro da cantora, atriz, dançarina, compositora e modelo argentina, Martina Stoessel, mais conhecida como Tini, e o elenco da série, incluindo Jorge Blanco, Cande Molfese e Mechi Lambre.









Doom Patrol 1° Parte da 4° Temporada - 08/12 - HBO Max

A série gira em torno da Patrulha do Destino, um grupo formado por membros que sofreram acidentes terríveis que geraram habilidades sobre-humanas. Traumatizados e oprimidos, a equipe encontrou um propósito por meio do ‘Chefe’, que os reuniu para investigar fenômenos estranhos e proteger a terra dos vilões que são uma ameaça. Nesta nova temporada, eles terão que lidar com o ‘Immortus’, um projeto pela busca da imortalidade.





Idina Menzel: Which Way to the Stage? - 9/12 - Disney+

Você já se perguntou quem dubla a personagem Elsa na franquia Frozen na versão original? A resposta é: Idina Menzel. A cantora, atriz e compositora americana, ganhou um documentário biográfico que vai mostrar a sua vida e a sua carreira, narrando sua formação, destaques da Broadway e vitórias no Prêmio Tony.









Uma Noite No Museu: O Retorno de Kahmunrah - 09/12 - Disney+

A nova aventura animada baseada na famosa franquia de filmes ‘Uma Noite No Museu’, acompanha o trabalho de verão de Nick Daley como guarda noturno do Museu Americano de História Natural, uma tarefa desafiadora para um aluno do ensino médio. Por sorte, o personagem está seguindo os passos do pai e já conhece a antiga placa do museu que dá vida a tudo quando o sol se põe. Altas confusões aguardam ele e seus amigos.









Something From Tiffany’s - 09/12 - Amazon Prime Video

Com as ruas cheias de luzes, presentes embaixo da árvore, uma caixa da loja Tiffany’s pode mudar a vida de uma pessoa, ou várias. No filme, o casal Rachel e Gary estão super felizes, mas longe de estarem prontos para o grande compromisso de trocar alianças. Já Ethan e Vanessa, um casal que está no começo do namoro, estão mais do que prontos. No entanto, quando uma simples mistura de presentes faz com que seus caminhos se cruzem, isso desencadeia uma série de reviravoltas e descobertas inesperadas que os levam para onde realmente deveriam estar.









Emancipation - 09/12 - Apple TV+

Inspirado na emocionante história real de um homem que faria qualquer coisa por sua família e pela liberdade, o filme conta a história de Peter, um homem escravizado, que arriscou sua vida para fugir e voltar para sua família. O personagem embarca em uma perigosa jornada de amor e resistência. O elenco conta com Will Smith, Ben Foster e Mustafa Shakir.









Puppy Place 2° Temporada - 09/12 - Apple TV+

Baseada na série de livros best-seller de mesmo nome de Ellen Miles, a série acompanha Charles e Lizzie, que encontraram a maneira perfeita de demonstrar seu amor pelos cães. Os irmãos assumem a difícil, mas recompensadora tarefa de criar filhotes e encontrar lares definitivos para os animais. A cada novo filhote, uma nova aventura começa. A produção é ideal para assistir com as crianças.









Little America 2° Temporada - 09/12 - Apple TV+

A série antológica acompanha histórias divertidas, românticas, profundas, inspiradoras e surpreendentes de imigrantes nos Estados Unidos. Inspirada em histórias reais de imigrantes de todo o mundo que estão perseguindo seu sonho americano, a nova temporada contará com performances de Phylicia Rashad, Alan S. Kim, Ki Hong Lee e muito mais.









Yellowstone 5° Temporada - 11/12 - Paramount+

A série acompanha o fazendeiro John Dutton, que é dono do rancho Yellowstone. A vida por lá não é tranquila porque sofrem muita pressão para diminuir a fronteira de sua propriedade. Dessa forma, isso faz com que ele e sua família batam de frente com donos de terra, uma reserva indígena e um parque nacional.









A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História - 14/12 - Disney+

A série vai acompanhar Jess Morales, uma jovem que está em busca de respostas sobre a história de sua família e um tesouro secreto americano. A personagem adora mistérios e tem um talento natural para resolver quebra-cabeças. No início da trama, Jess acaba descobrindo a verdade sobre seus pais, o que a leva a conexões com um tesouro perdido há muito tempo.









Filho da Mãe - 16/12 - Amazon Prime Video

O documentário vai explorar os bastidores da última peça ‘Filho da Mãe’ em turnê pelo Brasil de Paulo Gustavo, que ele apresentava ao lado de sua mãe, Déa Lúcia, além de reunir depoimentos de sua irmã, Ju Amaral, de seu marido Thales Bretas, e das as amigas Ingrid Guimarães, Samantha Schmutz e Mônica Martelli. O documentário foi o projeto mais recente do artista, a produção foi continuada e ressignificada para uma abordagem biográfica.









Tulsa King - 25/12 - Paramount+

A série narra a história do mafioso italiano Dwight “The General” Manfredi, estrelado por Sylvester Stallone. O personagem terá que se mudar de Nova York, onde teve total controle dos negócios por anos, para a desconhecida cidade de Tulsa, em Oklahoma. Após 25 anos na prisão, em liberdade ele acaba exilado por seu antigo chefe, recebendo a complicada missão de restabelecer a família e os negócios em um ambiente muito diferente do que conhecia, um lugar com pessoas honestas.