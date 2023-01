Streaming em janeiro: Veja o que chega ao Disney+, HBO Max, Star+ e outras plataformas

Novo ano começando, mas a constante busca por filmes e séries que valham a pena no streaming não tem fim. Para dar uma mãozinha, o Estadão selecionou algumas dicas do que está chegando em janeiros nas diversas plataformas. No Disney+, um dos destaques é o documentário Se Estas Paredes Cantassem, dirigido por Mary McCartney sobre os estúdios Abbey Road, no Star+ estreia no dia 18 o aguardado suspense O Menu.





Leia também Netflix em janeiro: Veja o que chega à plataforma de streaming

Ralph Fiennes é protagonista do filme O Menu Foto: Searchlight Pictures





Vejas as 15 dicas que incluem ainda atrações da Amazon Prime Video, Apple TV+, Globoplay, HBO Max, Mubi, Paramount+, Reserva Imovison e Telecine.

Amazon Prime Vídeo

Dia 24

The Consultant

Inspirado no romance homônimo de Bentley Little, de 2015, The Consultant é um thriller cômico e sombrio que explora a relação sinistra entre chefe e empregado, questionando o quão longe iremos para progredir e sobreviver no ambiente de trabalho, com personagens e tramas que se desenvolvem de maneiras novas e inesperadas. Quando um novo consultor, Regus Patoff (Waltz), é contratado para melhorar os negócios da CompWare, empresa de jogos baseada em aplicativos, os funcionários enfrentam novas demandas e desafios que colocam tudo em questão, inclusive suas vidas.









Apple TV+

Dia 13

Continua após a publicidade

Superliga: A Guerra pelo Futebol

Série documental esportiva em quatro episódios. Com acesso direto aos presidentes das Ligas, aos donos dos clubes e aos idealizadores da Superliga Europeia, produção registra a grande batalha desencadeada pela criação de uma polêmica Liga independente de futebol na Europa. Depoimentos do presidente da Fifa, Gianni Infantino; do esloveno Aleksander Ceferin, presidente da UEFA; do italiano Andrea Agnelli, presidente da Juventus; do presidente do Real Madrid, Florentino Perez e do presidente do Barcelona, Joan Lapor.









Disney+

Dia 6

Continua após a publicidade

Se Estas Paredes Cantassem

Por mais de 90 anos, Abbey Road foi o centro da indústria musical. Nesse filme pessoal, repleto de lembranças, Mary McCartney nos leva para uma viagem de nove décadas para ver e vivenciar a magia criativa que tornou o Abbey Road Studios o mais famoso e de vida mais longa do mundo. Da música clássica ao pop, de trilhas sonoras ao hip-hop, Se Estas Paredes Cantassem explora a amplitude, a diversidade e a engenhosidade do Abbey Road. As entrevistas mostram que grandes artistas, produtores, compositores e apaixonados engenheiros e funcionários do Abbey Road conviveram e encontraram sua linguagem musical, e a abundância dos materiais de arquivo e as sessões de gravação dão acesso exclusivo aos renomados estúdios.









Dia 11

Homem-Aranha: A Nova Série Animada

Continua após a publicidade

Animação acompanha as aventuras de Peter Parker, que desenvolve seus poderes sobre-humanos depois de ser mordido por uma aranha geneticamente mutante. Agora, na faculdade, Peter se esforça para levar uma vida normal, equilibrando os estudos com o trabalho para o Daily Bungle e um relacionamento ioiô com o amor da sua vida, Mary Jane Watson. No seu tempo livre, Peter luta contra vilões, criminosos cruéis e uma mídia equivocada.

Dia 27

Elton John: O Show de Despedida

Elton John: O Show de Despedida celebra uma noite que marcou um antes e depois na história da música. Transmitido ao vivo no Disney+ em 20 de novembro diretamente do Dodger Stadium em Los Angeles, Califórnia, o show deu a mais de cinquenta mil fãs presenciais e incontáveis admiradores do mundo inteiro a oportunidade única de vivenciar os sucessos dos últimos 50 anos. O especial também contou com a participação de artistas convidados como Dua Lipa, Kiki Dee e Brandee Carlile que homenagearam a lendária superestrela diretamente do palco.









Continua após a publicidade

Globoplay

Dia 6

Bem-vinda a Quixeramobim

Aimée é uma influencer milionária que tem todos os bens da família bloqueados, exceto uma fazenda no interior do Ceará que herdou de seu avô. Ela parte para o sertão na tentativa de vender a propriedade, mas com vergonha da nova realidade inventa que irá tirar um “período sabático”, por um ano. Assim, terá que lidar com sua nova vida e sustentar a mentira nas redes sociais. Com Monique Alfradique, Max Petterson, Edimilson Filho, Chandelly Braz, Rossicleia.









Continua após a publicidade

HBO Max

Dia 12

Velma

A série de animação Velma é centrada na personagem de desenho clássico Scooby-Doo, com episódios lançados semanalmente. Apesar de ser uma animação, Velma é direcionada ao público adulto explora um dos “cérebros desconhecidos e subestimados da gangue Scooby-Doo Mystery Inc”. Na versão original, a protagonista é dublada por Mindy Kaling, que também atua como produtora.









Continua após a publicidade

Dia 15

The Last Of Us

Baseada em jogo videogame, a história da série se passa vinte anos após a civilização moderna ter sido destruída. Joel (Pedro Pascal), um sobrevivente experiente, é contratado para contrabandear Ellie (Bella Ramsey) para fora de uma zona de quarentena opressiva. O que começa como um pequeno trabalho logo se transforma em uma viagem brutal e dolorosa, pois os dois devem atravessar os EUA, dependendo um do outro para sobreviver.









Mubi

Dia 6

Aftersun

Aos 11 anos de idade, Sophie passa as férias com seu pai, Calum, em um resort numa praia da Turquia, no final dos anos 1990. Eles nadam, jogam sinuca e aproveitam a companhia um do outro; são parceiros de crime. Calum é sua melhor versão quando está com Sophie. E ela sente que tudo é possível quando ele está perto. Quando Sophie está sozinha, navega entre novas amizades e experiências. Enquanto passam o tempo juntos, camadas de melancolia e mistério permeiam o comportamento de Calum. Vinte anos depois, as memórias adquirem um novo significado. Filme dirigido por Charlotte Wells.









Paramount+

Dia 27

Teen Wolf: The Movie

Na série, a lua cheia nasce em Beacon Hills e com ela um mal terrível se aproxima. Os lobos estão uivando mais uma vez, pedindo o retorno dos banshees, os homens-coiotes, os cães do inferno, os kitsunes e todos os outros metamorfos da noite. Mas apenas um lobisomem como Scott McCall (Posey), que já não é mais um adolescente, mas ainda um alfa, pode reunir novos aliados e amigos de confiança para lutar contra o que pode ser o inimigo mais poderoso e mortal que já enfrentaram.









Dia 29

1923

Série derivada de Yellowstone, 1923 é a próxima parte da história da origem da família Dutton , apresentará uma nova geração de Duttons liderada pelo patriarca Jacob (Harrison Ford) e pela matriarca Cara (Helen Mirren). A série explorará os primeiros anos do século 20, quando as pandemias, a seca histórica, o fim da Lei Seca e a Grande Depressão assolam o oeste montanhoso, que os Dutton chamam de lar.









Reserva Imovision

Dia 20

Segredos em Família

Uma família viaja para uma ilha deserta no sul do Chile com o sonho de construir um hotel no local. Quando o homem que os ajudaram a atravessar desaparece, a família fica presa na ilha. Com o frio, sem água e sem expectativas de serem salvos, os ânimos e as boas maneiras desaparecem, revelando o lado animal que existe em cada um. Filme de Jorge Riquelme Serrano.









Star+

Dia 18

O Menu

Um casal, Margot (Anya Taylor-Joy) e Tyler (Nicholas Hoult), viaja para uma ilha na costa do Noroeste do Pacífico para jantar em um sofisticado restaurante, Hawthorne, onde o recluso e renomado chef Julian Slowik (Ralph Fiennes) prepara um menu luxuoso para um pequeno grupo de clientes especiais. Com o passar da noite, a tensão aumenta em todas as mesas enquanto segredos são revelados e pratos inesperados são servidos. Filme tem direção de Mark Mylod.









Bem-Vindos ao Wrexham

Rob McElhenney e Ryan Reynolds enfrentam os desafios de administrar o terceiro clube de futebol mais antigo do mundo. Bem-vindos ao Wrexham é uma série documental que revela os sonhos e problemas de Wrexham, uma cidade operária no norte do País de Gales, quando duas estrelas de Hollywood tomam posse do histórico clube de futebol da cidade.









Telecine

Dia 5

O Homem do Norte

Baseado na lenda nórdica de Amleth, o filme narra a trajetória de um jovem príncipe que, depois de testemunhar o assassinato do pai pelas mãos do próprio tio, e ver sua mãe e seu reino tomados pelo assassino, foge e passa a viver como viking. Anos depois, já adulto, ele volta determinado a fazer justiça. Com direção assinada por Robert Eggers.









* Com informações fornecidas pelas plataformas de streaming.