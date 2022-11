Streaming em novembro: dicas do que assistir em Disney+, HBO Max, Star+ e outros

Publicidade

Além da Netflix, serviços como Apple TV+, Paramount+, Amazon Prime Video, Globoplay e Mubi também têm lançamentos de séries, filmes e documentário neste mês de novembro.

Entre os destaques, a série infantil ‘Circuit Breakers’, da Apple TV+, e o filme ‘Desencantada’, do Disney+. Confira abaixo algumas sugestões para você assistir.

Jogo da Corrupção - 4/11 - Amazon Prime Video

A série conta a história da transformação da FIFA em uma potência comercial e política, tendo como personagem principal o ex-presidente da FIFA, João Havelange, que permaneceu no poder por quase três décadas, além de figuras famosas do mundo do futebol. O elenco conta com o português Albano Jerónimo, que interpreta o ex-presidente da FIFA, além de Eduardo Moscovis, Nelson Freitas e Maria Fernanda Cândido.

Selena Gomez: Minha Mente & Eu - 4/11 - Apple+

A produção conta a história da vida de Selena Gomez. No formato de documentário, é possível acompanhar a cantora e atriz em diversos momentos, desde sua infância até sua carreira. Com direção de Alek Keshishian, o projeto vem sendo produzido há seis anos e promete uma imersão na vida de Selena.

Salve Nosso Time - 9/11 - Star+

Imagine ser uma criança jogando um campeonato local de futebol quando o ex-jogador David Beckham aparecer para ajudar seu time a superar uma fase ruim? Parece loucura, mas é o que acontece na série Salve Nosso Time. David Beckham volta para o sul de Londres, onde foi criado, para ajudar o time Westward Boys, do qual já fez parte, a não ser rebaixado.

A Taça é Nuestra - 9/11 - Star+

A série de comédia conta a história de Lucho Buenaventura, que investe todas as suas economias para viajar com seu filho para a Copa do Mundo, mas a Seleção Argentina de Futebol é desclassificada por causa de uma sanção nas eliminatórias. Dessa forma, o personagem decide reunir colegas de trabalho, que estão à beira do desemprego, para resolver esse problema. O plano é bem “simples”: roubar a taça da Copa Mundo para tentar reintegrar a Argentina na competição, e ver o filho feliz.

Circuit Breakers - 11/11 - Apple TV+

No futuro, a tecnologia poderá facilitar a vida de todas as crianças. Entretanto, a série infantil vai mostrar o que acontece quando a curiosidade das crianças sobre tecnologia resulta no caos.

Transformers: EarthSpark - 12/11 - Paramount+

A trama gira em torno de dois irmãos que conhecem os ‘Autobots’ mais queridos dos fãs, Optimus Prime e Bumblebee. A série de animação vai mostrar muitos momentos engraçados entre a família dos personagens e os robôs. A produção é ideal para assistir com as crianças.

No Mundo da Luna - 13/11 - HBO Max

Luna é uma jovem de origem cigana que está em busca de seu primeiro emprego como jornalista, enquanto tem o coração dividido entre dois pretendentes: Vini, e Dante. Além disso, a trama da série também acompanha a trajetória da personagem e seus amigos nas famosas crises dos vinte e poucos anos.

Sem Limites - 16/11 - Disney+

Estrelada por Chris Hemsworth, o Thor de Vingadores, a série documental do National Geographic promete vários desafios para testar a capacidade do corpo humano. Junto de especialistas, a missão do ator é entender melhor os limites do corpo, e descobrir maneiras de estender a saúde e a longevidade até a velhice.

Desencantada - 18/11 - Disney+

Desencantada é uma sequência do filme Encantada de 2007. No primeiro, Giselle, vivida por Amy Adams, sai dos contos de fadas em Andalásia e vai morar em Manhattan, Nova York, onde conhece Robert, interpretado por Patrick Dempsey, e sua filha. [Atenção: spoiler do primeiro filme a seguir] Ao final, ela decide ficar no mundo real com Robert. Agora, no segundo filme, não está mais satisfeita com a vida na cidade grande e passa a questionar o verdadeiro significado de felicidade. Por isso, a família decide se mudar para a pacata Monroeville. Ao encontrar a Rainha Malvina Monroe, Giselle recorre à magia de Andalásia e, acidentalmente, transforma o local em um conto de fadas. Será que as coisas serão como Giselle espera?

Spirited - 18/11 - Apple TV+

O filme natalino, estrelado por Ryan Reynolds e Will Ferrell, é uma releitura musical do livro Um Conto de Natal, de Charles Dickens, onde um homem é visitado pelos Fantasmas do Natal, Passado, Presente e Futuro. Uma ótima escolha para quem adora produções natalinas.

Os Odiados do Casamento - 18/11 - Amazon Prime Video

Baseado no livro The People We Hate at the Wedding, de Grant Ginder, o filme de comédia romântica vai mostrar os irmãos americanos Alice, estrelada por Kristen Bell, e Paul, vivido por Ben Platt, com sua mãe, sendo convidados para o casamento britânico de sua meia-irmã Eloise, o que será uma chance para se reconectarem como família. Entretanto, as coisas não vão sair como planejado.

Alma gêmea - 21/11 - Globoplay

Quem não se lembra do casal formado por Luna, estrelada por Liliana Castro e Rafael, vivido por Eduardo Moscovis? Os dois foram tragicamente separados, após Luna ser morta com um tiro, e após vinte anos, voltam a se encontrar quando ela reencarna em Serena, interpretada por Priscila Fantin. Para a felicidade dos noveleiros, Alma Gêmea está de volta.





Procura-se - 25/11 - HBO Max

Alicia, interpretada por Camila Queiroz, é uma garota que sabe aproveitar a vida, adora viagens e festas e é louca pelo avô, um rico empresário, que é sua única família. Quando ele morre, uma reviravolta: para receber a herança, ela terá que se casar. Alicia se recusa mas quer o patrimônio, então decide arranjar um marido falso, vivido por Klebber Toledo.

The Kingdom Exodus - 27/11 - Mubi

The Kingdom Exodus é uma série de terror com três temporadas. A primeira foi lançada em 1994, a segunda em 1997, e a parte final estreou este ano nos mais renomados festivais internacionais de cinema, como Veneza, e agora tem lançamento exclusivo na Mubi em episódios semanais. Os assinantes da plataforma também terão acesso às duas primeiras temporadas recém-restauradas em versões inéditas. A história acontece no departamento de neurocirurgia de um hospital localizado em Copenhague, Dinamarca, onde funcionários e pacientes enfrentam situações sobrenaturais.

Willow - 30/11 - Disney+

Willow é uma série de fantasia que sucede o filme de mesmo nome de 1988. A história gira em torno do feiticeiro Willow Ufgood. Depois de anos vivendo isolado, ele se junta a princesa Kit, que pretende formar um grupo de guerreiros para resgatar seu irmão gêmeo que foi sequestrado. Dessa forma, a trupesai em uma aventura por lugares super perigosos, conquistando muitos aliados, e inimigos pelo caminho.