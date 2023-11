Streaming: estreias da semana têm ‘LOL’, ‘Rio Connection’ e novo ‘Round 6: O Desafio′

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 24, no sábado, 25, e no domingo, 26 de novembro de 2023. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Apple TV+, Disney+ e Amazon Prime Vídeo.

União Instável (Netflix)

O filme nacional narra a história de amor entre o criador de games Alex (Dan Ferreira) e a empresária Eva (Dandara Mariana). Eles resolvem se casar e sonham com o dia perfeito, mas uma série de imprevistos faz com que o noivo não consiga viajar a tempo. Eles terão que superar uma série de obstáculos para ver se conseguem, de fato, se casar e ficar juntos. Estreia em 24 de novembro de 2023.

LOL: Se Rir, Já Era! (Amazon Prime Vídeo)

Ao estilo ‘reality de comédia’, a ideia é trancar um grupo de humoristas em um ambiente e pedir que façam a maior quantidade de gracinhas possíveis. Quem der risada, está eliminado.

O elenco da nova temporada conta com nomes conhecidos: Dadá Coelho, Maria Clara Gueiros, Júnior Chico, Rodrigo Marques, Ed Gama, Marcio Ballas, Maíra Azevedo, Paulinho Serra, Karina Ramil e Suzy Brasil.

Tom Cavalcante segue como apresentador, dessa vez acompanhado por Fabiana Karla (no papel desempenhado por Gkay e Clarice Falcão nas temporadas anteriores). Estreia em 24 de novembro de 2023.

Rio Connection (Globoplay)

A série passa na década de 1970, com foco em três criminosos que tinham relação direta com o Brasil por conta do tráfico de heroína. Apesar de ser uma série original do Globoplay, é inteiramente falada em inglês - inclusive as cenas com atores brasileiros, como Marina Ruy Barbosa, Renata Sorrah, Bruno Gissoni e Nicolas Prates. Os criminosos são vividos por Valerio Morigi, Raphael Kahn e Aksel Ustun. Lançamento em 23 de novmebro de 2023.

Round 6: O Desafio (Netflix)

Trata-se de uma versão reality show dos desafios aterrorizantes da série sul-coreana Round 6, que fez sucesso na Netflix há alguns anos. A ideia é replicar os cenários e a maior parte das tarefas - evidentemente, sem as mortes, mas com eliminações tirando os participantes da disputa por um prêmio de US$ 4,56 milhões. Estreia em 22 de novembro na Netflix.

Hannah Waddingham: Home for Christmas (Apple TV+)

Quem tem interesse em conteúdos musicais pode se interessar pelo espetáculo em clima de fim de ano da atriz e cantora Hannah Waddingham (de Ted Lasso e Game Of Thrones). Ela canta ao lado de nomes como Phil Dunster e os Fabulous Lounge Swingers. Estreia em 22 de novembro de 2023.