Streaming: estreias do fim de semana têm documentário sobre Mafalda e ação brasileira ‘Carga Máxima’

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 29, no sábado, 30 de setembro, e no domingo, 1 de outubro de 2023. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, HBO Max, Apple TV+, Disney+ e Amazon Prime Vídeo.

Carga Máxima (Netflix)

O filme promete uma produção de alta qualidade no gênero de ação, nem sempre tão abordado no Brasil. Roger (Thiago Martins) é piloto de Fórmula Truck e disputa os títulos do campeonato com Rainha (Sheron Menezzes), quando problemas financeiros fazem com que ele precise se envolver com roubo de cargas a serviço de Fumaça (Milhem Cortaz). Estreou em 27 de setembro de 2023 na Netflix.

Voltando a Ler Mafalda (Disney+)

O documentário aborda a famosa personagem dos quadrinhos argentinos, desde sua criação por Quino, décadas atrás, passando pela construção de sua personalidade, de outros personagens e a consolidação da personagem como nome forte na literatura mundial. Estreou em 27 de setembro de 2023.

Gen V (Prime Vídeo)

A série faz parte do mesmo universo de The Boys, e terá episódios semanais entre 29 de setembro e 3 de novembro de 2023, no Amazon Prime Vídeo. A trama se passa na Universidade Godolkin, em que apenas super-heróis são aceitos, e passam por provações desta etapa da juventude, como a popularidade diante dos colegas e a aprovação com notas boas. Estreou em 29 de setembro de 2023 no Prime Vídeo.

Destinos à Deriva (Netflix)

Para quem gosta de filmes que nos fazem ‘prender a respiração’ e ‘passar nervoso’ junto à protagonista, que buscava imigrar ilegalmente para outro país dentro de um container. As coisas não saem como planejado e ela se vê à deriva, em alto-mar, sozinha e grávida, enquanto afunda e precisa lidar com as dificuldades surgidas. Estreou em 29 de setembro de 2023.

Starstruck - (3.ª Temporada (HBO Max)

A série britânica que aborda o romance de forma caótica e bem-humorada ganha novos episódios no serviço de streaming a partir do dia 28 de setembro de 2023.