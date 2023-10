Streaming: estreias para assistir no feriado, como ‘The Burial’ e ‘Uma Questão de Química’

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis no feriado desta quinta-feira, 12, na sexta-feira, 13, no sábado, 14, e no domingo, 15 de outubro de 2023. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, HBO Max, Apple TV+, Disney+ e Amazon Prime Vídeo.

The Burial (Amazon Prime Vídeo)

Jamie Foxx interpreta Willie Gary, um advogado contratado para defender o negócio da família de Jeremia O’Keefe (Tommy Lee Jones), dono de uma casa funerária. O filme aborda questões envolvendo corrupção e racismo quando a dupla tenta buscar seus direitos na Justiça diante de uma grande empresa. Estreou nos cinemas em 6 de outubro, e chega ao streaming no Amazon Prime Vídeo em 13 de outubro de 2023

Uma Questão de Química (Apple TV+)

Inspirado por livro de mesmo nome, a série retrata Elizabeth Zott (Brie Larson), uma experiente química que usa seus conhecimentos para cozinhar e ganha a oportunidade de se tornar uma famosa apresentadora de TV. Estreia em 13 de outubro de 2023 na Apple TV+.

Goosebumps (Disney+)

No embalo do Halloween, a série de suspense traz um grupo de jovens numa cidade norte-americana que são expostos a diversas situações sobrenaturais. Estreia em 13 de outubro de 2023 no Disney+.

A Queda da Casa de Usher (Netflix)

A série de suspense inspirada na obra de Edgar Allan Poe gira em torno de Roderick e Madeline, irmãos da família Usher que são donos de uma farmacêutica e pessoas muito ricas e influentes, dispostas até mesmo a passar por cima da lei para defender seus interesses. As coisas mudam quando alguém começa a assassinar seus familiares. Estreia em 12 de outubro de 2023.

Ursinho Pooh: Sangue e Mel (Amazon Prime Vídeo)

Apesar da referência ao fofo personagem da Disney no título, trata-se de um terror com boa dose de bizarrice e diversas cenas de violência e assassinatos cometidos por um serial killer usando máscara inspirada no desenho. Estreia no Amazon Prime Vídeo em 13 de outubro de 2023.