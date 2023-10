Streaming no fim de semana tem documentário sobre David Beckham e 2ª temporada de ‘Loki’; veja mais

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 6, no sábado, 7 de setembro, e no domingo, 8 de outubro de 2023. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, HBO Max, Apple TV+, Disney+ e Amazon Prime Vídeo.

Beckham (Netflix)

Dividido em quatro episódios, o documentário gira em torno da vida do astro do futebol inglês David Beckham, desde os seus primórdios no esporte até sua vida amorosa e as diversas polêmicas nas quais se envolveu. Conta com depoimentos do próprio jogador e de sua mulher, Victoria Beckham, entre outros. Estreia em 4 de outubro de 2023 na Netflix.

Dezesseis Facadas (Prime Vídeo)

Nessa mistura entre comédia e terror, a jovem Jamie (Kiernan Shipka) quer sair para aproveitar o Diad as Bruxas, mesmo que a data não seja feliz para sua mãe - 35 anos antes, três de suas amigas foram assassinadas na ocasião. Inesperadamente, a garota acaba viajando no tempo, voltando para dias antes do crime acontecer, tendo uma chance de impedí-lo. Estreia em 6 de outubro de 2023 no Amazon Prime Vídeo.

Loki - 2.ª Temporada (Disney+)

Os fãs da Marvel terão novos episódios do spin-off de Thor protagonizados por Tom Hiddleston a partir de 6 de outubro, com as viagens de Loki através do tempo diante da possibilidade do fim do mundo.

Lupin - Parte 3 (Netflix)

“Sem suportar o sofrimento de viver escondido, longe da esposa e do filho, Assane decide voltar a Paris com uma proposta ousada para a família: ir embora da França e começar uma vida nova em outro país. Mas os fantasmas do passado estão sempre por perto, e o retorno de uma pessoa inesperada pode acabar com os planos dele”, informa a sinopse da plataforma sobre a nova temporada da série francesa. Estreia em 5 de outubro de 2023 na Netflix.

Trap Jazz (Star+)

Com o lema de “três artistas, dois gêneros musicais e um som”, a ideia da série documental é abordar as origens e fatos históricos do trap e do jazz, ligados à cultura negra norte-americana. Estreia em 6 de outubro de 2023 no Star+.