Streaming: filmes e séries para assistir no fim de semana, como ‘A Mãe’

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana neste sábado, 13, e no domingo, 14 de maio de 2023. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Apple TV+, Star+, Disney+ e Amazon Prime Vídeo.

A Mãe (Netflix)

“Sou uma assassina, mas também sou uma mãe, e morreria para proteger minha filha”. A frase, que consta no trailer, resume bem o que se pode esperar deste filme de ação com cenas de violência e explosão protagonizado por Jennifer Lopez.

Ela interpreta uma assassina que deixa o local onde se esconde no Alasca, nos Estados Unidos, para proteger a própria filha, que sequer a conhece, de grupos de criminosos buscando vingança através de sua família.

Além de J Lo, A Mãe traz no elenco Joseph Fiennes, Lucy Paez, Omari Hardwick, Paul Raci e Gael García Bernal. Estreia na Netflix em 12 de maio de 2023.

A Cratera (Disney+)

O ano é 2257 e parte dos seres humanos vive dentro de uma cúpula de oxigênio na lua. Um grupo de cinco amigos - incluindo uma ‘forasteira’ que nasceu e foi criada na Terra - decide roubar um veículo para uma aventura espacial em direção à “Cratera”, local revelado pelo pai de um deles. Na aventura, podem jogar beisebol sem gravidade, mas também passam por alguns apuros. Estreia em 12 de maio de 2023 no Disney+.

Dois Tempos (Star+)

Paz, uma influenciadora digital ‘cancelada’ em 2022, e Cecília, uma jovem que rejeita o casamento arranjado em 1922, pedem ao universo para se tornarem “livres”. O desejo é atendido, porém, as duas encaram de maneiras bastante diferentes o contato com o ‘novo mundo’. Disponível no Star+ desde 10 de maio de 2023.

Cidade em Chamas (Apple TV+)

A série tem início quando uma jovem é morta a tiros no Central Park, de Nova York, em 4 de julho, o Dia de Independência dos Estados Unidos. Entre uma série de ligações inesperadas e pistas encontradas pela equipe de investigação, as coisas parecem indicar relações do crime com incêndios, música e uma família da elite da cidade. Disponível para assistir no Apple TV+ a partir de 12 de maio de 2023.

Mulligan (Netflix)

A série de humor em formato de animação, tem início em uma invasão alienígena, quando Matty Mulligan, um homem comum, acaba salvando o planeta. Saudado como herói, é alçado também ao posto de presidente dos Estados Unidos - que, agora, conta com apenas 1.132 habitantes. Mesmo diante de pouca gente, terá que lidar com uma série de problemas com os quais não necessariamente está preparado.