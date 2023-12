Streaming: conheça três estreias da Netflix que valem a pena no último fim de semana do ano

O ano está chegando ao fim, mas ainda há tempo para encontrar boas estreias no streaming. Na Netflix, a última semana do ano conta com três séries voltadas para públicos diferentes. Confira abaixo:

Berlim

A série é um spin-off que se passa antes dos eventos de La Casa de Papel, com foco no personagem Berlim (Pedro Alonso). Em oito episódios, a trama mostra o planejamento, a execução e os desdobramentos de um grande crime em uma famosa casa de leilões em Paris. Estreia: 29 de dezembro de 2023.

A Conciérge Pokémon

A série de animação em clima ‘good vibes’ traz a personagem Haru, que trabalha como conciérge em um resort para pokémons e seus treinadores. Diferentemente de outras produções, a série tem foco em histórias mais simpáticas, fugindo de batalhas, trazendo pokémons das novas gerações e também das mais clássicas, como Psyduck e Pikachu. Estreia: 28 de dezembro de 2023.

De Volta às Raízes

Série sul-coreana com tons de autoconhecimento e romance, ela narra a história de uma conhecida e bem-sucedida fotógrafa acostumada à correria de Seul. Após um escândalo vir à tona e atrapalhar sua carreira, ela decide voltar para a pequena cidade onde nasceu, na ilha de Jeju, para tentar um recomeço. Estreia: 31 de dezembro de 2023.